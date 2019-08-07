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Avustralya doları son 10 yılın en düşük seviyesinde

ABD doları karşısında değer kaybeden Avustralya doları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:54
Avustralya doları son 10 yılın en düşük seviyesinde
MELBOURNE (AA) - Son yıllarda ABD doları karşısında değer kaybına uğrayan Avustralya doları on yılın en düşük seviyesi olan 66,77 sente geriledi.

Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın faiz oranlarını 25 baz puan beklentilerinin üzerine çıkarak 50 baz puan düşürmesi ve yüzde 1’e indirmesi sonrasında Avustralya doları tarihi düşüş yaşadı.

Bir Amerikan doları karşısında 66,77 sente gerileyen Avustralya doları, böylece 2009 yılındaki seviyesine inmiş oldu.

Ani düşüşün ardından az da olsa toparlanan Avustralya doları 66,98 sent seviyelerinden işlem görüyor.
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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:54
  1. Avustralya
  2. Dolar

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