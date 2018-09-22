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Avustralya bu vahşeti konuşmuştu... Yakalandı!

Victoria eyaletinin Cowangie bölgesinde, aracını deve kuşlarının üzerine sürerek acımasızca öldüren ve buna ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan 20 yaşındaki kişi enselendi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:39
Avustralya bu vahşeti konuşmuştu... Yakalandı!

Victoria polisi, eyaletin kuzeybatısında bulunan Cowangie  kasabasındaki toprak yolda Avustralya'ya özgü "emu" türü deve kuşlarını 4x4  aracıyla ezerek öldürdüğü görüntüleri paylaşan kişinin yakalandığını duyurdu.

Açıklamada, Güney Avustralya eyaletinin Pinnaroo kasabasında polis  tarafından yakalanan ancak kimliği açıklanmayan 20 yaşındaki erkek zanlının  tutuklandığı bildirildi. 

Hayvan haklarını koruma derneği (RSPCA), emuların üzerine bilerek  aracını sürdüğü görülen ve çarptığı kanatlıları saydığı duyulan videodaki  sürücünün kimliğinin tespit edebilmesi amacıyla görüntüleri sosyal medya  üzerinden paylaşmıştı.

Dünya genelinde yoğun tepki çeken görüntüler internet üzerinde kısa  sürede en çok izlenen videolardan olmuştu. Bu kişi, hayvanlara zulmetmek, korunma altındaki doğal hayata zarar  vermek ve trafik kurallarını ihlal gibi suçlamalarla 9 Kasım'da ceza duruşması  için mahkemeye çıkarılacak.

Victoria eyaleti kanunlarına göre hayvanlara işkence yapmaktan suçlu  bulunanlara 2 yıla kadar hapis ve 64 bin Avustralya doları (yaklaşık 342 bin TL)  para cezası verilebiliyor.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 07:39
  1. Cowangie

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