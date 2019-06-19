Avustralya Ankara Büyükelçisi Brown'dan Erbaş'a ziyaret

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown'u makamında kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretten memnuniyetini dile getiren Erbaş, büyükelçiye kısa zaman önce Avustralya'ya yaptığı ziyarete ilişkin izlenimlerini aktardı.

Avustralya'da 150 bin kadar Türk vatandaşının yaşadığını belirten Erbaş, "Yurt dışında 4 milyon kadar Türkiye'den insan yaşıyor. Bunlar içerisinde Avustralya'da yaşayanlar, hem Avustralya'yı çok seviyorlar hem idareden çok memnunlar. Devletin din hizmeti ve eğitim noktasındaki katkıları gerçekten çok üst seviyede ve vatandaşlarımız bundan çok mutlular." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısından sonra Avustralya'nın Müslümanların yanında yer alarak teröristlere tepki göstermesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

- "Yanlış dini bilgi gençleri çok yanlış yönlere sevk ediyor"

Avustralya'da yaşayan Müslüman gençlere dini eğitim noktasında her zaman katkı sağlamaya hazır olduklarını belirten Başkan Erbaş, insanların doğru dini bilgiyi almalarının önemine işaret etti.

Yanlış din anlayışının terör örgütlerini doğurduğunu belirten Erbaş, "Bunu yapmadığımız takdirde yanlış dini bilgi gençleri çok yanlış yönlere sevk ediyor. Boko Haram, DEAŞ, FETÖ bunlar yanlış din algısından ortaya çıkmış ve gerçekten insanlığı sıkıntıya sokan örgütlerdir." ifadesini kullandı

- "Avustralya’daki daha çok gence din eğitimi vermek istiyoruz"

Türkiye'nin her zaman barış ve huzur içinde yaşayan toplumların oluşmasına katkı sağladığını aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Medeniyetimiz, inancımız da ortaya çıktığı andan itibaren hep bunu sağlamaya çalışmıştır. Zaten İslam barış demektir. Eğitimimizi de bu doğrultuda vermeye çalışıyoruz. Bunun da faydasını görüyoruz. Avustralya'dan daha çok öğrenci getirip uluslararası ilahiyat, uluslararası imam hatip lisesi programlarında okutup tekrar Avustralya'ya gönderip oradaki Müslümanlara din hizmetleri ve din eğitimi noktasında hizmet edenlerin sayısını artırmaya çalışacağız."

Avrupa’daki bazı ülkelerde yaşanan cami saldırılarına değinen Başkan Erbaş, Avustralya'daki bir arada yaşama tecrübesinin örnek alınması gerektiğini ifade etti.

Büyükelçi Brown, kendisini kabul eden Erbaş'a teşekkürlerini dile getirdi.