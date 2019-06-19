0553 313 94 23

Avustralya Ankara Büyükelçisi Brown'dan Erbaş'a ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown'u makamında kabul etti- Erbaş: "Avustralya'dan daha çok öğrenci getirip uluslararası ilahiyat, uluslararası imam hatip lisesi programlarında okutup tekrar Avustralya'ya gönderip oradaki Müslümanlara din hizmetleri ve din eğitimi noktasında hizmet edenlerin sayısını artırmaya çalışacağız"

19 Haziran 2019 Çarşamba 22:45
Avustralya Ankara Büyükelçisi Brown'dan Erbaş'a ziyaret

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown'u makamında kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretten memnuniyetini dile getiren Erbaş, büyükelçiye kısa zaman önce Avustralya'ya yaptığı ziyarete ilişkin izlenimlerini aktardı.

Avustralya'da 150 bin kadar Türk vatandaşının yaşadığını belirten Erbaş, "Yurt dışında 4 milyon kadar Türkiye'den insan yaşıyor. Bunlar içerisinde Avustralya'da yaşayanlar, hem Avustralya'yı çok seviyorlar hem idareden çok memnunlar. Devletin din hizmeti ve eğitim noktasındaki katkıları gerçekten çok üst seviyede ve vatandaşlarımız bundan çok mutlular." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısından sonra Avustralya'nın Müslümanların yanında yer alarak teröristlere tepki göstermesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

- "Yanlış dini bilgi gençleri çok yanlış yönlere sevk ediyor"

Avustralya'da yaşayan Müslüman gençlere dini eğitim noktasında her zaman katkı sağlamaya hazır olduklarını belirten Başkan Erbaş, insanların doğru dini bilgiyi almalarının önemine işaret etti.

Yanlış din anlayışının terör örgütlerini doğurduğunu belirten Erbaş, "Bunu yapmadığımız takdirde yanlış dini bilgi gençleri çok yanlış yönlere sevk ediyor. Boko Haram, DEAŞ, FETÖ bunlar yanlış din algısından ortaya çıkmış ve gerçekten insanlığı sıkıntıya sokan örgütlerdir." ifadesini kullandı

- "Avustralya’daki daha çok gence din eğitimi vermek istiyoruz"

Türkiye'nin her zaman barış ve huzur içinde yaşayan toplumların oluşmasına katkı sağladığını aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Medeniyetimiz, inancımız da ortaya çıktığı andan itibaren hep bunu sağlamaya çalışmıştır. Zaten İslam barış demektir. Eğitimimizi de bu doğrultuda vermeye çalışıyoruz. Bunun da faydasını görüyoruz. Avustralya'dan daha çok öğrenci getirip uluslararası ilahiyat, uluslararası imam hatip lisesi programlarında okutup tekrar Avustralya'ya gönderip oradaki Müslümanlara din hizmetleri ve din eğitimi noktasında hizmet edenlerin sayısını artırmaya çalışacağız."

Avrupa’daki bazı ülkelerde yaşanan cami saldırılarına değinen Başkan Erbaş, Avustralya'daki bir arada yaşama tecrübesinin örnek alınması gerektiğini ifade etti.

Büyükelçi Brown, kendisini kabul eden Erbaş'a teşekkürlerini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 22:45
  1. Avustralya Ankara Büyükelçisi
  2. Marc Innes-Brown
  3. Prof. Dr. Ali Erbaş
  4. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burak Yılmaz kimdir? Burak Yılmaz transfer ücreti son dakika
    1. Burak Yılmaz kimdir? Burak Yılmaz..
    2. Brezilya Senatosu'ndan Bolsonaro'nun..
    3. Tüfekle vurulmuş ve bıçaklanmış..
    4. Darbecilere çağrı yaparak Ömer..
    5. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 13..
    6. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    7. Binali Yıldırım: “Rakibim CHP adayı..
    8. Fırtınada asırlık çınar ağacının yeni..
    9. Bahreyn'deki konferansa protesto
    10. Hapis cezası bulunan firariler yakalandı
    11. "31 Mart'ta bu belediyeyi hileyle..
    12. Antalya'da Akra Caz Festivali başladı
    13. Karaciğeri korumak için neler yapılmalı?
    14. Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi
    15. Avustralya Ankara Büyükelçisi..
    16. Galatasaray'ın şampiyonluk kupası..
    17. Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili flaş..
    18. Adıyaman’da trafik kazası: 2 yaralı
    19. Beyaz Saray’da şüpheli paket alarmı
    20. Zeljko Obradovic: “Ben 6 yıldır..
    21. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
    22. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
    23. "Bu şehre hak, hukuk, adalet..
    24. Ergin Ataman: “Gerçekleri tarih yazar,..
    25. Şanlıurfa'da iki aile arasındaki..
    26. Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
    27. Aracın çaptığı yaya ağır yaralandı
    28. "Filistin, Mursi'nin aklında ve..
    29. Beyaz Saray'da şüpheli paket alarmı!
    30. İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu