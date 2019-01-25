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Avustralya Açık'ta finalin adı: Djokovic-Nadal

- Tek erkeklerde Fransız Pouille'yi 3-0 yenen Sırp Djokovic, adını finale yazdırdı- Pazar günü oynanacak finalde dünya 1 numarası Djokovic ile 2 numaralı seribaşı Nadal karşılaşacak

25 Ocak 2019 Cuma 13:23
Avustralya Açık'ta finalin adı: Djokovic-Nadal


İSTANBUL (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gününde, tek erkekler yarı final maçında 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, 28 numaralı seribaşı Fransız Lucas Pouille ile karşılaştı.

Rod Laver Arena'da oynanan ve 1 saat 23 dakika süren maçı 6-0, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazanan 31 yaşındaki Djokovic, turnuvada 7. kez finale yükseldi.

Kariyerinde 6 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan Djokovic, 27 Ocak Pazar günü oynanacak finalde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile karşılaşacak.

Turnuvada yarın tek kadınlarda şampiyon belli olacak. Finalde 8 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka karşı karşıya gelecek.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 13:23
  1. Avustralya Açık
  2. grand slam
  3. Lucas Pouille
  4. Novak Djokovic
  5. tenis

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