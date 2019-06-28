0553 313 94 23

Avukattan iş adamına uçan tekme

Kahramanmaraş’ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan avukatın, akrabası eski savcıyla birlikte kendisine saldırdığını ileri süren iş adamı suç duyurusunda bulundu.

28 Haziran 2019 Cuma 11:01
Avukattan iş adamına uçan tekme

Kahramanmaraş’ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan avukatın, akrabası eski savcıyla birlikte kendisine saldırdığını ileri süren iş adamı suç duyurusunda bulundu. Avukatın iş adamına uçan tekme attığı olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi


Olay, Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. İş adamı F.Ş., olayın yaşandığı bölgede bir emlakçı arkadaşını ziyarete gitti. Bir süre iş yerinde bulunan F.Ş., dışarı çıktığında Avukat M.T.’nin uçan tekmeli saldırısına uğradı. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.


Aldığı darbeler neticesinde kafasında ve burnunda kırık olduğunu söyleyen F.Ş., olayı gerçekleştirenlerin birinin avukat M.T. diğerinin ise kuzeni eski savcı M.T. olduğunu öne sürdü.


Yaşanan olay sonrası evinde konuyla ilgili açıklama yapan iş adamı F. Ş., “Akşam saatlerinde adliyenin karşısında bir inşaat ofisinde bir arkadaşımla iş yerine gitmiştim. Çıkışta kamera kayıtlarında da görüldüğü gibi iki kişi olan bir baroya kayıtlı avukat ve kuzeniyle çıkışta karşılaştık. Kardeşimle alacak verecek meselesinden dolayı bir husumet yaşanmıştı kendi aralarında. Önce ayırmak için hamlede bulunup daha sonra hamlede bulunup beni tutarak kuzenin bana tekme atmasını sağlayan eski FETÖ’den atılan bir savcı. Bunun da kuzeni oluyor. En büyük darbeyi de orada aldım. Daha öncede eski iş yerimizi basması mevcut kamera kayıtları orada da mevcut. Kendisi ve yakınları sürekli tehditler savurarak biz bu parayı almasını biliriz. Ve bu paralar ödendi. Faizini istiyor bizden. Baro üyesi olan bir avukatın elini kolunu sallayarak bir insanı darp etmesi çok üzücü bir olay. Zaten sıkıntı kardeşimle olan husumetten dolayı. Konu bana yansıdı. Konuyla ilgili yasal süreç başlattık. Gerekenin yapmasını talep ediyoruz. Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdeniz Üniversitesi Hentbol Takımı Avrupa yolunda
    1. Akdeniz Üniversitesi Hentbol Takımı..
    2. Mavi Konak kurtarıldı
    3. Müzelerde ders dönemi başlıyor
    4. Hakkari'deki çatışma
    5. Cebeci’nin kaldırımları yenileniyor
    6. Alperen'in gözü Avrupa şampiyonluğunda
    7. Araklı'daki sel
    8. Döviz kurları
    9. EPDK'den elektrik zammı açıklaması
    10. Bakan Selçuk Aksaray’da
    11. Resimli elbise ile namaz kılınır mı?..
    12. Üzümlü Mahallesi kadınları,..
    13. Batı Trakya'da aşırı sağ çevreler..
    14. Kosova’da Türk doktorlar bir haftada..
    15. TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair..
    16. Bingöl’e 28 münhal kadro açıldı
    17. Emlak Bank kıymetli maden hesaplarıyla..
    18. AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü..
    19. Mustafakemalpaşa’da yatırımlar hız..
    20. Siyaset kulislerinde yeni iddia!..
    21. Malatya’da dini nikahlı eşini..
    22. Elektriğe zam
    23. Gençlerin minibüs üzerinde tehlikeli..
    24. Faaliyetler hız kazandı
    25. Muratpaşa’nın süper çocukları yüzde..
    26. 7500 yıllık tarihi Laodikya Antik..
    27. Ünlü otellerin şefleri, Hayata Sarıl..
    28. Uzman erbaşların eğitimi başarıyla..
    29. En iyi kirazı yetiştirenlere ödül
    30. G20 öncesi "liberalizm" tartışması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!