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Avukatlardan hukuksuz tutuklamaya itiraz! "Söylediklerinde suç unsuru yok, itiraz edeceğiz" #EmineŞahineÖzgürlük

Tıp fakültesi öğrencisi Emine Şahin'e skandal bir şekilde verilen avukatlar itiraz etti. Mazlum-Der üyeleri ve Anadolu'dan geldiklerini belirten avukatlar cezaevinde Emine Şahin'i ziyaret ederek görüştü ve açıklamada bulundu. Hukuksuz karara itiraz edeceklerini belirten avukatlar, Emine Şahin'in sözlerinde suç unsuru bulunmadığını ve mahkemenin hukuka aykırı kararını düzeltmesini talep ettiklerini belirtti.

13 Kasım 2018 Salı 01:19
Avukatlardan hukuksuz tutuklamaya itiraz! "Söylediklerinde suç unsuru yok, itiraz edeceğiz" #EmineŞahineÖzgürlük

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Emine Şahin, "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var" sözleri üzerine polisler tarafından gözaltına alındı ve mahkemenin skandal kararıyla tutuklanarak cezaevine atıldı.

"Söylediklerinde suç unsuru yok"

İstanbul'dan gelen ve aralarında Mazlum-Der üyeleri ile kendilerine Anadolu'dan gelen Müslümanlar olarak tanıtan bir grup Edirne Kapalı Cezaevi'nde Emine Şahin ile görüştü. Şahin'in avukatlığını üstlendiklerini belirten bir grup avukat  Edirne Adliyesi'nde giderek tutukluluğuna itiraz etti. İstanbul Barosu avukatlarından Selçuk Kar, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Şahin'in söylediklerinde suç unsuru bulunmadığını iddia etti. Kar, şunları söyledi:

"İtiraz edeceğiz"

 "Emine hanım ile cezaevinde görüşmemiz neticesinde, tutukluğuna itiraz için hazırlıklar içindeyiz. İtiraz dilekçesini mahkemeye sunup tutukluğunun gözden geçirilmesi talep edeceğiz. Umuyoruz ki, hukuka aykırılık giderilir ve Emine hanım salı verilir. Biz bunu herhangi bir dernek ya da kurum adına değil bireysel olarak yapıyoruz. Emine hanım sarf etmiş olduğu sözlerde her hangi bir şekilde suç unsuru bulunmamaktadır. Bu çok açık ve net. Bu tabi belli kesimleri rahatsız edebilir, huzursuzluk oluşturabilir ama nihayetinde hukukun söylediği tek bir şey vardır. O da suç unsurunun bulunup bulunmadığıdır. Burada her hangi bir hakaret edici bir beyan yok. Sadece kendi inanışları ve inançları çerçevesinde bir durum tespiti söz konusudur. Bu durum tespiti karşısında bunu gereğinden fazla hassasiyetle algılayıp bir tutuklama gerekçesi olarak kabul etmekte mümkün değildir. Benim kanaatim bu, adalete güveniyoruz, inanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda sonuca kavuşacağını düşünüyoruz" 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 01:19
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