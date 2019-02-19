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Avukatlara seminer düzenlendi

Erzincan Barosu tarafından avukatlara seminer düzenlendi.

19 Şubat 2019 Salı 09:01
Avukatlara seminer düzenlendi

Erzincan Barosu tarafından avukatlara seminer düzenlendi. Erzincan Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Avukatlar İçin Tahkim ve İstanbul Tahkim Merkezi ” konulu meslek içi eğitim seminerine avukatlar yoğun ilgi gösterdi. Tahkim Yargılaması ile Tahkimde Taraf Vekilliği"nin anlatıldığı konferans ISTAC Yönetim Kurulu üyesi TBB temsilcisi Av. M. Rıfat Bacanlı’nın sunumlarıyla gerçekleşti. Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, Yönetim Kurulu Üyeleri, 3. Noter ve hukuk fakültesi öğrencilerinin katıldığı seminerde, 87 avukata eğitim verildi. Toplantının açılış konuşması yapan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Tahkim Yargılaması ile Tahkimde Taraf Vekilliği konularında seminer vermek için Erzincan’a gelen meslektaşımız Av. M. Rıfat Bacanlı’ya teşekkür ediyorum. Meslektaşlarıma ve misafirlerimize hoşgeldiniz diyorum. Erzincan Barosu olarak eğitim seminerlerine çok önem veriyoruz, bu tür etkinliklerimiz bu dönem yoğun bir şekilde devam edecek.” Dedi.


İstanbul Tahkim Merkezi ve Tahkim Yargılaması hakkında bilgiler veren Av. M. Rıfat Bacanlı, “Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesidir. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), gerek Türkiye’deki gerekse yurt dışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi için tahkim ve arabuluculuk hizmeti sunan, bağımsız, tarafsız ve özerk bir kurumdur. Modern tahkim ve arabuculuk kuralları gözetilerek hazırlanan İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları, 26 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tarafların, aralarındaki doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca tahkimde çözümleneceği hakkında anlaşmaları yeterlidir. Herhangi bir üyelik şartı aramaksızın uyuşmazlık çözümü konusunda tüm taraflara hizmet vermektedir. İstanbul Tahkim Merkezi, ticari hayatın ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, uzmanlaşmış, esnek devlet mahkemelerine göre daha hızlı çok daha az masraflı bir yargılama hizmeti sunmaktadır. İstanbul Tahkim Merkezi hakem kararları nihai ve bağlayıcı olup, dünyanın her yerinde icra edilme gücüne sahiptir. Hakem kararları, tıpkı mahkeme kararları gibi icra daireleri vasıtasıyla icra edilirler. Hakem kararlarının, temyize gidilmeksizin derhal icrası söz konusudur. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkimi, satım, dağıtım, inşaat, finans, şirketler hukuku gibi taraflar arasındaki uyuşmazlığın doğduğu alanda uzmanlaşmış, hakem adı verilen kişi veya kişilerce çözümlenmesini sağlamaktadır. Taraflar, uzman hakem veya hakemleri serbestçe seçebilirler. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları usuli zaman çizelgesi sayesinde taraflara her aşaması öngörülebilen bir yargılama sunar. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkimi, devlet yargısından farklı olarak aleni değildir. Böylelikle tahkimle ilgisi olmayan kişilerin, uyuşmazlık ve uyuşmazlığın neticesi hakkında bilgi sahibi olmaları engellenebilir. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkimi, uyuşmazlıkların devlet mahkemelerine göre çok daha az masrafla çözümlenmesini sağlar. İstanbul Tahkim Merkezi, Türkiye’nin köprü konumunda olduğu Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika arasındaki büyüyen ticaret açısından milletlerarası standartlarda alternatifi olmayan bir yargılama hizmeti sunmaktadır.” Dedi. Eğitimin ardından Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk Av. M. Rıfat Bacanlı’ ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:01
  1. doğa

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