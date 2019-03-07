Avukatlar ve yargı mensupları Mut’ta sorunları masaya yatırdı

Mersin Barosu’nun Mut’ta düzenlediği toplantıda, Silifke ve Mut Cumhuriyet Başsavcılarının da katılımıyla avukatların adliyelerde yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Mut Avukatlar Odası’nda düzenlenen toplantıda, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, Silifke Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Kutluboğa, Mut Cumhuriyet Başsavcısı Zübeyde Yılmaz, Mut’ta görev yapan avukatlar, hakim ve savcılarla ‘güçlü savunma’ için bir araya geldi.







“Yargı mensupları ve avukatların bir araya gelip ortak akılla çözüm üretmesini çok önemsiyoruz”

Avukatların adliyelerde yaşadıkları mesleki sorunlar ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Baro Başkanı Yeşilboğaz, avukatların ve yargı mensuplarının bir araya gelip dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğini söyledi. Mersin Barosu olarak önceliklerinin; avukat ve avukatlık mesleği olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, “Avukatlık mesleğinin önündeki engelleri kaldırarak, adaletin sağlıklı bir şekilde işlemesi, vatandaşın adalete hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için yargı mensupları ve avukatların bir araya gelip sorunları enine boyuna tartışmasını ve ortak akılla çözüm üretmesini çok önemsiyoruz. Çünkü güçlü avukat, güçlü savunma demektir. Güçlü savunma ise adaletli bir gelecek demektir. Ancak, avukatların mahkemelerde ve kalemlerde yaşadıkları sıkıntılar, avukatlara koridorlarda, mahkemelere gidişte, adliye içinde kimlik kontrolü yapılması ve başlatılan güvenli alan uygulaması, ilçelerdeki adliyelerde fiziki şartların yetersiz olması ve personel eksikliği, avukatlara olumsuz yönde yansımakta, avukatlar bu sebeplerden dolayı işlerini yapamaz hale gelmektedir. Ayrıca, halkın da hızlı adalete erişimine engel olmaktadır. Bu nedenle ilçe adliyelerde yaşanan sorunların ivedilikle çözülmesi gerekmektedir” dedi.







“Ülkeye ve millete adalet borcumuz var”

Bu mücadelede yargı mensuplarını ve meslektaşlarını yanlarında görmekten mutluluk duyduklarını belirten Yeşilboğaz, “Ülkemizdeki hukuksuzluğa, adaletsizliğe, hak ihlallerine ve tüm mesleki sorunlarımıza karşı birlikte mücadele etmek zorundayız. Ülkeye ve millete adalet borcumuz var. Ancak birlikte hareket edersek bu amacı gerçekleştirebiliriz. Hiç bir unsur tek başına adaletin gerçekleşmesini sağlayamaz. Topal adalet olmaz, olsa da ona adalet denmez. Birlikte hareket etmekten başka şansımız yoktur. Gerek merkezde gerekse ilçelerde görev yapan avukatlarımızla ve yargı mensuplarıyla sık sık bir araya gelerek, dayanışmanın en güzel örneğini sergileyeceğiz” diye konuştu.

Mut Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Köklü ve Silifke Adalet Komisyonu Başkanı Kutluboğa ise bağımsız savunmanın temsilcisi olan avukatların sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla düzenlenen bu toplantının, olumlu sonuçlar doğuracağını söylediler. Yargı mensupları, savunma ile yargının bir araya gelmesi ve dayanışması ile hukuksuzluklarla daha güçlü mücadele edilebileceğini ve gerçek adaletin tesis edilebileceğini belirterek, avukatlarla yargı mensupları arasında dayanışma örneğinin sergilenmesine öncülük eden Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz’a ve yönetim kuruluna teşekkür ettiler.