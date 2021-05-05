Avukatlar ne zaman aşılanacak? Avukatlar erken mi aşılanacak?

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama sürecinde 5 ay geride kaldı, yaklaşık 24 milyon doz aşı yapıldı. Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş ve üzeri avukatların aşı programına dahil edildiğini sosyal medya hesabından şu açıklamayla duyurdu:"Avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır." Açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

05 Mayıs 2021, Çarşamba saat 18:23 itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 24.233.884 olurken, 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 14.308.140, 2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı 9.925.744 oldu.