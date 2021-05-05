Avukatlar ne zaman aşılanacak? Avukatlar erken mi aşılanacak?
Avukatların aşılarına başlandı mı? Avukatlar aşı olacak mı? Avukatların aşıları başladı mı? Korona ile mücadele kapsamıda aşılama takvimi tüm hızıyla sürüyor. Aşı takvimine göre aşılama devam ediyor. 55 yaş üzeri vatandaşların aşılama işlemleri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada avukatlara müjdeyi verdi. Peki avukatlar öncelikli olarak aşılanacak mı? Avukatlara ne zaman aşı yapılacak? İşte detaylar.
Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama sürecinde 5 ay geride kaldı, yaklaşık 24 milyon doz aşı yapıldı. Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş ve üzeri avukatların aşı programına dahil edildiğini sosyal medya hesabından şu açıklamayla duyurdu:"Avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır." Açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya desteklerinden dolayı teşekkür edildi.
05 Mayıs 2021, Çarşamba saat 18:23 itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 24.233.884 olurken, 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 14.308.140, 2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı 9.925.744 oldu.