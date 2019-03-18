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’Avukatlar için mülteci hukuku’ semineri

Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, mültecilerinsosyal entegrasyonunun Türkiye’nin önemli sorunu olduğunu belirterek, "Mültecilereyönelik hukuki yardımın çok büyük önem taşıdığını ve adli yardım imkanlarının daha dagenişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:40
’Avukatlar için mülteci hukuku’ semineri

Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, mültecilerinsosyal entegrasyonunun Türkiye’nin önemli sorunu olduğunu belirterek, "Mültecilereyönelik hukuki yardımın çok büyük önem taşıdığını ve adli yardım imkanlarının daha dagenişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sığınma hakkı, temel insan hakkıdır” dedi.


Mersin Barosu, Hayata Destek Derneği ve Mülteci Hakları Merkezi işbirliği iledüzenlenen ’Avukatlar için mülteci hukuku’ seminerinde avukatlar ‘uluslararası koruma,geçici koruma ve idari gözetim prosedürlerine ilişkin itiraz yolları’ konularındabilgilendirildi.


Mersin Barosu Konferans Salonunda düzenlenen seminerin açılışında konuşan FatmaDemircioğlu, “İçinde bulunduğumuz coğrafyada son yıllarda yaşanan savaş ortamınedeniyle büyük yıkımlar ve insan hakları ihlalleri, hem insan hakları hukuku hem demülteci hukukunun paralel bir şekilde yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır.Ülkelerinde yaşama şansı kalmayan insanların sadece coğrafyamızda değil, dünyanınpek çok yerinde farklı dünya görüşü, din, ırk, kültür gibi nedenlerle öldürüldüğü, işkenceve kötü muameleye maruz kaldığı, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı bir gerçektir.Bu tür sıkıntılarla karşılaşan insanların, bulunduğu ülkeyi terk etmeleri ve varlığını daha iyibir şekilde sürdürebileceklerinden ülkelere gitmek istemeleri insanidir. Anlaşılabilir birdurumdur. Bu insanlar zayıf ve kırılgandırlar. Gittikleri ülkelerde ucuz işgücü olarak,güvencesiz olarak çalıştırılmakta, özellikle kadın ve çocuklar her türlü istismarlakarşılaşabilmektedir. Resmi kayıtlara göre ülkemizde 3.5 milyondan, kentimizde ise 210bin den fazla mülteci bulunmaktadır” diye konuştu.


"Mültecilerin sosyal entegrasyonu, önemli bir sorun"


Mersin Barosu’nun pilot baro olarak, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği içindeavukatlara mülteci hukuku eğitimi vermeye başladığı bilgisini veren Demircioğlu, “Bukonuda uzmanlık eğitimi alan meslektaşlarımız, adli yardım bünyesinde olmak üzeremültecilere ücretsiz hukuki yardımda bulunmaya çalışmaktadır. Bu semineridüzenlememizdeki amacımız, sığınmacı ve mültecilerin insan haklarına yaraşır bir


muamele görmesini sağlamaktır. İşte bu noktada hukuki yardımın çok büyük önemtaşıdığını ve adli yardım imkânlarının daha da genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mültecilerin ekonomik, sağlık ve eğitim ihtiyaçları karşılanmadan ve toplumlaentegrasyonu sağlanmadan yaşam mücadelesi verdikleri görülmektedir. Milyonlarcamültecinin sosyal entegrasyonu, Türkiye’nin ve kentimizin en önemli sorunlarındandır.Mülteci, sığınmacı ve geçici koruma altındaki kişilerin adli yardım hizmetlerinden dahaetkin faydalanabilmeleri amacıyla avukatlarımıza verilecek olan mülteci hukuku eğitiminiçok önemsiyoruz. Mersin’de yaşayan mültecilerin hukuki hak ve hizmetlere erişimine,toplumsal hayata daha etkin katılımlarına ve bununla birlikte toplumsal huzurunsağlanmasına katkı sunmak için, ‘sığınma hakkı, temel insan hakkıdır’ şiarıyla, MersinBarosu olarak, Hayata Destek Derneği ve Mülteci Hakları Merkezi ile el ele vererek busemineri düzenledik” ifadelerini kullandı.


Daha sonra Hayata Destek Derneği’nden Mahmut Can İsal ve Gizem Karakuyu Bayral,‘uluslararası mülteci hukukunda temel kavramlar’ ve ‘Türkiye sığınma sistemine genelbakış’, Mülteci Hakları Merkezinden Göksu Özceviz ise ‘uluslararası koruma ve geçicikoruma prosedürlerinde karşılaşılan olumsuz karalar ve itiraz yolları’ konularındakatılımcıları bilgilendirdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:40
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