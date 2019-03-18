Avukatlar, CHP'li Ataşehir Belediyesinin kapısına dayandı

Ataşehir Belediyesinin araç kiralama hizmeti aldığı firmanın avukatları, alacakların tahsil edilememesi nedeniyle icra yoluyla haciz işlemi yapmak üzere belediye binasına geldi.

Avukat Yavuz Selim Aydın, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkil şirketin belediyeye araç kiralama hizmeti sunduğunu, belediyenin bütün araçlarını ihale yoluyla kiraladığını belirtti.

İhaleyi kazanıp kiralama hizmeti veren firmanın bu kiralama hizmeti karşılığında da aylık faturalar kesip hak edişlerini almakta olduğunu ifade eden Aydın, birikmiş alacakları nedeniyle yaklaşık bir seneden beri belediyeye açmış oldukları icra takibinin devam ettiğini söyledi.

"Borç birikmeye devam ediyor"

Aydın, yaklaşık 15 milyon lira birikmiş alacak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu alacaklar karşılığında icra takibine geçtik. Tahsil yoluna gitmeye çalışıyoruz ancak, yapmış olduğumuz icra takibinde de herhangi bir sonuç elde edemedik. Çok bir yol kat edemedik açıkçası. Kısmi olarak ödemeye çalışıyorlardı, belli başlı ufak tefek ödemeler yapıldı ama hizmet devam ettiği için bunlar aylık hak edişleri dahi karşılayamıyor. Bu şekilde borç birikmeye devam ediyor. Makam araçlarından tut cenaze hizmeti sunan araçlar, belediyenin halkın hizmetine sunmuş olduğu araçların çoğunluğu, minibüs, otobüs vesaire hepsi firmaya ait. Firma bunları ihale sonucunda belediyeye kiralıyor. Aylık hak edişleri karşılığında da bedelini alıyor."

"Başka çaremiz kalmadı"

Belediyeye daha önce de geldiklerini anlatan Aydın, "Ödeme yapılacak diye bizden süre istendi. Süreyi de verdik kendilerine. Bu süre sonunda da herhangi bir sonuç elde edemedik. Tekrardan geldik, belediyede haciz işlemleri yapıp muhafaza yapacağız. Son görüşmemizde de daha önceki görüşmelerimizde de 'bankalardan vesaire ödeme alacağız biz, bunlar karşılığında ödeme yapacağız' dendi ama mesela belediye kredi çekiyordu, kendi kredi borçlarını dahi ödeyemiyordu. Bankaların kendi hacizleri de var, o yüzden bize herhangi bir ödeme yapamadılar. Ödeme yapılmadığı takdirde mecburen malzemeleri alacağız. Çünkü başka çaremiz kalmadı." diye konuştu.

"Biz belediyenin bütün hesaplarına zaten haciz işlemlerini gönderdik, tabii belediye olduğu için tahsil yönünden de bankaların kendi hacizleri olduğu için pek bir şey elde edemedik." diyen Selim Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belediye bizden süre istedi"

"Belediyenin kendine ait araçlar da vardı, bunlara haciz işlemi uyguladık ama 2-3 hafta önce tekrar bunların muhafazası için işlem yapmaya geldik ve belediyenin bütün otoparklarını dolaştık ancak araçların hiçbirini bulamadık. Kiraladığımız araçlar hala belediyenin hizmetinde kalmaya devam ediyor. Bu yüzden de aylık hak edişlerimiz gitgide artıyor, yani olan borç daha da yükselmeye devam ediyor."

Konuşmanın ardından binaya giren avukat Aydın, içeride bir süre kaldıktan sonra belediyeden ayrıldı.

Bu arada Aydın, çıkışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ayrıldık, gidiyoruz, büyük ölçüde anlaştık. Belediye bizden süre istedi. Biz de kendilerine bu süreyi tanıdık. Bu süre içinde ödeme yapacaklarını söylediler. Eğer herhangi bir ödeme yapılmazsa tekrar geleceğiz. Bu kez haciz işlemini gerçekleştirip boşaltacağız." ifadelerini kullandı.