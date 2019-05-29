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Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakimin görevden uzaklaştırılması

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz:- "Müfettiş arkadaş raporunu hazırlayacak. Son raporunu hazırlayacak ve HSK'ye sunacak. Son rapor gereğince gerekli disiplin cezalarını, ne gerekiyorsa son rapora göre kurul tartışıp kararını verecek"

29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:15
Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakimin görevden uzaklaştırılması

BOLU (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu'nun duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki göstermesine ilişkin, "Müfettiş arkadaş raporunu hazırlayacak. Son raporunu hazırlayacak ve HSK'ye sunacak. Son rapor gereğince gerekli disiplin cezalarını ne gerekiyorsa son rapora göre kurul tartışıp kararını verecek." dedi.

Yılmaz, Yargıda Birlik Derneği tarafından Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen iftar programına katılmak üzere Bolu'ya geldi.

Burada AA muhabirine, duruşma sırasında avukata etek boyu nedeniyle tepki gösteren İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu ile ilgili açıklamada bulunan Yılmaz, bu sabah itibari ile duruşma salonunda gelişen olayla ilgili hemen değerlendirme yapıldığını ifade etti.

HSK 1. Dairesinin yaptığı değerlendirme sonucunda soruşturma izni teklifi hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Bakan beyin onayı üzerine hakim hakkında soruşturma başladı. Müfettiş soruşturması için gerekli adım atıldı ama bu bir süreç. Müfettiş arkadaş araştırmayı yaptıktan sonra ön raporunu hazırlayıp bize sundu. Tabii toplantı günlerimiz belli, haftanın 2 günü olağan toplantı günlerimiz var ama bu özel ve acil durum için olağanüstü toplantıya çağırdık heyeti. Olağanüstü toplantı sonunda da değerlendirmeler yapılıp oy birliği ile ilgili kanun gereğince açığa aldık şimdilik."

Yılmaz, bundan sonraki süreçte olayla ilgili görevlendirilen müfettişin raporunu tamamlanmasını bekleyeceklerini vurgulayarak, "Müfettiş arkadaş raporunu hazırlayacak. Son raporunu hazırlayacak ve HSK'ye sunacak. Son rapor gereğince gerekli disiplin cezalarını ne gerekiyorsa son rapora göre kurul tartışıp kararını verecek." ifadesini kullandı.



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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:15
  1. Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim
  2. Bolu
  3. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz

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