0553 313 94 23

Avukatın duyarlılığı kulakları kesilen 11 köpeği kurtardı

Eskişehir'de bir evin bahçesinde kulakları kesilmiş 7'si yavru 11 köpek olduğunu gören avukatın ihbarı üzerine hayvanlar belediye ekiplerince koruma altına alınarak barınağa götürüldü- Köpeklerin kulaklarını kestiği ve kötü muamelede bulunduğu iddia edilen şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:12
Avukatın duyarlılığı kulakları kesilen 11 köpeği kurtardı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'nde, kulakları kesilerek aç bırakıldığı belirtilen 7'si yavru 11 köpek, bir avukatın duyarlılığı sonucu kurtarıldı.

Aldığı ihbar üzerine bir evin bahçesindeki köpekleri görmeye giden Eskişehir Barosuna kayıtlı avukat Ahmet Seyhan, daha sonra konuyu Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Tepebaşı Belediyesi ile İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden bir görevli, Tepebaşı Belediyesi ve jandarma ekipleriyle söz konusu adrese giden Seyhan, ölüme terk edilen 7'si yavru 11 köpeğin barınağa götürülmesini sağladı.

Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ise köpeklerin kulaklarını kestiği ve kötü muamele yaptığı iddia edilen Recep Ö. hakkında işlem başlattı.

HAYTAP üyesi de olan avukat Ahmet Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili adli makamlara şikayet dilekçesi vereceğini söyledi.

Köpeklerin kulak ve kuyruklarının kesilmesinin yasak olduğunu dile getiren Seyhan, "Henüz 15 günlük, 20 günlük olan köpeklerin kulakları kesilmiş. Duyarsız kalamazdım. Yetkililer de sağ olsun hemen müdahale ettiler. Tepebaşı Belediyesi az önce köpekleri daha sağlıklı bir ortama kavuşmaları için götürdü. Hem onlara hem de jandarmamıza teşekkür ediyorum." dedi.

- "Para cezası var"

Olay yerine gelen HAYTAP İl Temsilcisi Ayten Tutkun da köpeklerin, sözde "çoban köpeği" olmasını sağlamak amacıyla kulak ve kuyruklarının kesilmesinin yasak olduğunu vurguladı.

İhbarı öğrenince çok üzüldüğünü ifade eden Tutkun, şöyle konuştu:

"Kulak ve kuyruk kesmenin ciddi para cezası var. HAYTAP gönüllü avukatımız Ahmet Seyhan'a duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Kendisine gelen bir ihbarı değerlendirerek hemen harekete geçmiş. Bugün köpeklerin tamamını Tepebaşı Belediyesi yetkilileri aldı. Küçük olan yavrular var. Onlar annelerinden ayrılabilecek düzeye geldiğinde bizler de sahiplendirmek için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımızın duyarlılığı, jandarmamızın olaya anında müdahale etmesi çok sevindirici. Herkese teşekkür ederim."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 16:12
  1. Ahmet Seyhan
  2. Ayten Tutkun
  3. Eskişehir
  4. HAYTAP
  5. İhbar
  6. jandarma
  7. köpek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mudanya açıklarında yakalandı 25 liradan kapı kapış satıldı
    1. Mudanya açıklarında yakalandı 25..
    2. Ailesi Ekrem İmamoğlu'nu suçladı.....
    3. Türkiye'den Rusya'ya kritik ziyaret!
    4. Red Bull M.E.O. Dünya Finali Almanya'da
    5. Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!..
    6. Milli Savunma Bakanlığı Rusya'ya heyet..
    7. 2018'de transfere 7 milyar dolar..
    8. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O..
    9. Trump'tan Venezuela'ya seyahat uyarısı
    10. Bulgaristan Meclisi Dışişleri..
    11. YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve..
    12. İstanbul'da zincirleme kaza trafiği..
    13. Ticaret Bakanı Pekcan, Kırgızistan..
    14. FETÖ sanığı iş adamı hakim karşısında
    15. AK Partili isimlerden Hıncal Uluç'a..
    16. Altının kilogramı 222 bin 300 liraya..
    17. Galatasaray'dan sürpriz transfer!
    18. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, AA'yı..
    19. Transfer yasağı kaldırılan..
    20. ABD'li yetkiliden "İran İsrail'in..
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz