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Avukatı pitbull köpeğine... İzmir'de dehşete düşüren olay

İzmir'de pitbull köpeklerle tehdit edilerek kaçırılan avukat, polisin düzenlediği operasyon ile kurtarıldı. Olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 08:03
Avukatı pitbull köpeğine... İzmir'de dehşete düşüren olay

İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Tankut Taner, iddialara göre dün akşam saatlerine doğru avukatlığını yaptığı bir şirketin yetkilisi tarafından arandı. Yine iddialara göre avukat, telefondaki kişi tarafından tehdit edildi. Avukat Tankut Taner'i telefonla arayan T.Ş.Y., daha sonra avukatlık ofisine birini gönderdi. Tankut Taner'in, akşam saatlerinde ise ofisinden çıktığında arabayla önü kesildiği, araçtaki D.M.S. ve Y.Y. tarafından pitpullköpekleriyle korkutularak zorla araca bindirildiği öne sürüldü. 

İstasyondaki görevliye el kol hareketleriyle polisi aramasını söyledi

Telefonda görüştüğü T.Ş.Y.’nin yanına götürülmek üzere yola çıktıklarını dile getiren Taner, polisi aramak istediği sırada telefonunun da zorla alındığını öne sürerek, saldırgan tavırlar sergileyen köpeğin yanında Çandarlı yönüne doğru ilerledikleri söyledi. Bu sırada aracın yakıtının azalması üzerine Aliağa’da bir akaryakıt istasyonunda durduklarını anlatan avukat, bunu fırsat bilerek araca yakıt doldurmaya gelen pompacıya el kol hareketleriyle 155’i aramasını işaret ettiğini söyledi. 

3 kişi tutuklandı, soruşturma devam ediyor


Taner, "Pompacı hemen arka tarafa geçerek polisi aradı. Tüm istasyon personeline de haber vererek aracın istasyondan ayrılmaması için oyaladılar. Daha sonra polisler geldiğinde ofisimin anahtarı ve cep telefonum söylediğim gibi üzerlerinden çıktı. Oldukça soğukkanlı davranan ve kurtulmamı sağlayan akaryakıt istasyonu personeline çok teşekkür ediyorum. Eğer aracın deposu dolu olsa bu şansı yakalayamazdım. Belki de bu röportajı bile yapamayacaktım" dedi. 

Polislerin akaryakıt istasyonuna gelmesinin ardından kurtulan Taner'i kaçırdığı iddia edilen D.M.S. ve Y.Y. ile T.Ş.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde verdiği ifadesinde olayı anlatarak sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade eden Taner, koruma talebinde de bulunduğunu ifade etti. 

İddiaların ardından gözaltına alınan D.M.S. ve Y.Y. ile T.Ş.Y.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Üç şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, daha sonra ise nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 08:03
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