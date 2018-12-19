Avukata sosyal medyadan "hakaret" ve "tehdit"e ceza

İSTANBUL (AA) - Tutuklanan ağabeyinin haber videosunun YouTube'ta yayımlaması üzerine karşı tarafın avukatı hakkında yaptığı yorumlarda "hakaret" ve "tehdit" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan sanık, bin 800 lira adli para ve 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hapis cezası hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Bakırköy 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Leyla Dikmen, müşteki Funda Sadıkahmet Alp ve avukatı Uğur Selçuk Çimen katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan Leyla Dikmen, pişman olduğunu, bir anlık öfke ile hata yaptığını ifade ederek, "Ben Funda Hanım'ı şahsen tanımam, kendisiyle hiçbir alışveriş yapmadım. Daha önce belirttiğim gibi ağabeyimin davasıyla ilgili YouTube'da bir haberde çok çirkin ithamlarda bulunan yorumcular olduğu için bir anlık öfke ve hata ile bu suçu işledim. Özür diliyorum." dedi.

Müşteki Alp'in avukatı Uğur Selçuk Çimen de şikayetlerinin devam ettiğini, suçun sabit olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Dikmen, "Pişmanım. Takdir mahkemenindir. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Müştekiye yönelik "hakaret" suçundan sanık Leyla Dikmen'i 90 gün adli para cezasına çarptıran mahkeme, bunun da günlüğü 20 liradan olmak üzere bin 800 liraya çevrilmesine karar verdi.

Dikmen'i, müştekiye karşı "tehdit" suçundan 6 ay hapisle cezalandıran mahkeme, bu cezanın hükmünün de açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

- "Savunma yapmak hakarete uğramamızı gerektirmiyor"

Duruşma sonrasında gazetecilere açıklama yapan müşteki Funda Sadıkahmet Alp, avukatlık görevi sebebiyle hakarete ve tehdide uğradığını belirterek, "Mahkeme, görevimiz nedeniyle hakarete uğramadığımıza karar verdi. Ancak biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu sebeple itirazımızı yapacağız. Maalesef artık sosyal medya üzerinden hakaretler avukatlara da yoğun bir şekilde yapılıyor. Biz işimizi yapıyoruz. Savunma yapmak hakarete uğramamızı gerektirmiyor." diye konuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Leyla Dikmen'in tutuklanan ağabeyinin haber videosunun YouTube'ta yayımlaması üzerine yaptığı yorumlarda karşı tarafın avukatı müşteki Funda Sadıkahmet Alp'e yönelik "hakaret" ve "tehdit" suçunu işlediği gerekçesiyle 1,5 yıldan 4 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.