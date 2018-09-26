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Yunus Can kimdir? Avukat Yunus Can vefat etti!

Milli Görüş davalarının avukatlığını yapan İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Yunus Can vefat etti. Peki Yunus Can kimdir? Yunus Can’ın hastalığı neydi? Yunus Can nereli ve kaç yaşındaydı?

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:01
Yunus Can kimdir? Avukat Yunus Can vefat etti!

İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Yunus Can vefat etti. Peki Yunus Can kimdir? Yunus Can’ın hastalığı neydi? Yunus Can nereli ve kaç yaşındaydı?

İstanbul Barosu'na bağlı olan ve Milli Görüş davasının sadık avukatlarından olan Yunus Can, hayatını kaybetti. Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Yusus Can’ın vefatına ilişkin İstanbul Barosu'ndan açıklama yapıldı. İstanbul Barosundan yapılan açıklama şöyle; Aziz Meslektaşımızın cenazesi 27.09.2018 Perşembe günü, Ümraniye Hacı Ömer Karagül Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecektir. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 14:01
  1. İstanbul
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