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Avukat ‘müvekkilim ile müşteki hala aşık’ deyip tahliye istedi

Bursa’da, cezaevinden izinli çıkıp 2,5 yıl birlikte yaşadığı sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan sanığın avukatı, sanık tutuklandıktan sonra sevgilisine yazdığı aşk mektuplarını mahkemeye sunarak tahliye talebinde bulundu.

18 Nisan 2019 Perşembe 10:46
Avukat ‘müvekkilim ile müşteki hala aşık’ deyip tahliye istedi

Bursa’da, cezaevinden izinli çıkıp 2,5 yıl birlikte yaşadığı sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan sanığın avukatı, sanık tutuklandıktan sonra sevgilisine yazdığı aşk mektuplarını mahkemeye sunarak tahliye talebinde bulundu. Mahkeme aşk mektuplarını delil kabul etmedi.


Olay 2018 yılı Şubat ayında Gürsu ilçesinde meydana geldi. Başka bir suçtan cezaevinde yatarken izne gelen evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kara (34)2,5 yıl birlikte yaşadığı Aslı Çıkıkçı’yı görüşmek için çağırdı. Çıkıkçı ile buluşan Kara, sevgilisini otomobile bindirerek Canbazlar Mahallesi’ne götürdü. Burada Çıkıkçı’ya kendisini aldatıp aldatmadığını soran Kara, genç kızın verdiği cevaplardan tatmin olmayınca sevgilisi Çıkıkçıyı pompalı tüfekle bacağından yaraladı.


Kanlar içinde kalan genç kızı hastaneye götüren Kara kendisini gözaltına alan polislere yaşananları anlattı. Kara tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis istemiyle 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Kara hakim karşısına çıktı.Kara’nın hazır bulunduğu duruşmaya Aslı Çıkıkçı katılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile taraf avukatları katıldı. Çıkıkçı’nın avukatı, bir önceki duruşmada verdikleri ifadeyi tekrarlayarak, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık Ahmet Kara ise, ’’Vurduktan sonra hastaneye götürdüm. Bir anlık sinirle vurdum, öldürmeye teşebbüs suçunu kabul etmiyorum" dedi.


Duruşmada sanık avukatı Hakan Gündoğdu, müvekkilinin 15 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, halen Aslı Çıkıkçı ile mektuplaştığını söyledi. Avukat, Çıkıkçı’nın aşk sözleri yazdığını ileri sürdüğü mektupları mahkeme delil olarak sunarak, Kara’nın tahliyesini talep etti.


Mahkeme ise mektupları delil olarak kabul etmeyerek, Ahmet Kara’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 10:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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