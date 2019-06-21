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Avukat Gökalp: "Tüketici haklarında 6 ay kuralı önemli"

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, "Ürünün ayıplı olmasıhalinde tüketici, ürünün iade alınması ve zararın tazmin edilmesi, ayıp oranında ürünbedelinde indirim yapılması, ürünün tamir edilmesi, ayıpsız bir misli ile değiştirilmesigibi taleplerde bulunabilir" dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 12:16
Avukat Gökalp: "Tüketici haklarında 6 ay kuralı önemli"

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, "Ürünün ayıplı olmasıhalinde tüketici, ürünün iade alınması ve zararın tazmin edilmesi, ayıp oranında ürünbedelinde indirim yapılması, ürünün tamir edilmesi, ayıpsız bir misli ile değiştirilmesigibi taleplerde bulunabilir" dedi.


Tüketici hakları kapsamında vatandaşları bilgilendiren Gökalp, ayıplı ürün ve hizmetkonularında vatandaşların izlemesi gereken yolu anlattı. Tüketici hukukunda ayıbın,’Ürün veya hizmetin satıcı tarafından taahhüt edilen veya olağan şartlarda ürün veyahizmetten beklenecek olan özelliklerine uygun olmaması durumu’ olarak tanımlandığınısöyleyen Gökalp, "Ayıp aynı zamanda niteliğine göre açık ayıp ve gizli ayıp şeklindede ayrılmaktadır. Örneklerle açıklamak gerekirse; satın alınan elbisenin yırtık olması,ayıbın basitçe fark edilebilir nitelikte olması sebebiyle açık ayıp olarak kabul edilir.Kahve makinesinin 4-5 kullanım sonrasında bozulması ise ayıbın belli bir süreçsonunda ortaya çıkması nedeniyle gizli ayıp olarak nitelendirilecektir. İlk 6 ayiçerisinde ortaya çıkan ayıbın karine olarak satış esnasında da var olduğu kabuledilmektedir. Bunun aksini ispatlama yükümlülüğü satıcı üzerindedir. Satış üzerinden 6ayın geçmesi halinde ayıbın satış anında da mevcut olduğunu ispat yükümlülüğütüketici üzerindedir. Tüketici açık ayıbı satıştan itibaren makul bir süre içerisindesatıcıya bildirmesi gerekmektedir. Bu süre her durumun özelliğine göredeğerlendirilmesi icap edecektir. Gizli ayıpta ise makul süre ayıbın ortaya çıkması ilebaşlayacaktır. Kanun bu süreyi 2 yıl ile sınırlamış, ayıp ihbarının en geç satıştanitibaren 2 yıl içerisinde yapılması gerektiğini bildirmiştir. İkinci el satışlarda bu süre 1yıla düşmektedir. Ancak satıcı ayıbı hileli bir şekilde gizlemişse, zamanaşımı süresiuygulanmaz ve tüketici süreyle bağlı olmaksızın her zaman ayıbı ileri sürebilir"ifadelerini kullandı.


"Ürünün ayıplı olması halinde tüketici neler talep edebilir ?


Ürünün ayıplı olması halinde tüketicinin haklı taleplerini de anlatan Gökalp, "Ürünün ayıplı olması halinde tüketici, ürünün iade alınması ve zararın tazmin edilmesi, ayıp oranında ürün bedelinde indirim yapılması, ürünün tamir edilmesi, ayıpsız bir misli ile değiştirilmesi gibi taleplerde bulunabilir. Ayıplı malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi veya tamir edilmesi talebinin iletilmesi halinde satıcının 30 iş günü içerisinde talebi karşılaması gerekmektedir. Bu süre içerisinde satıcının talebin gereğini yerine getirmemesi halinde tüketici diğer seçimlik haklardan birini kullanabilir, örneğin bedelin iadesini talep edebilir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:16
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