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Avukat eşini öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet istemi

Diyarbakır'da avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı öldüren tutuklu sanık doktor Mesut Issı hakkında "nitelikli kasten öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı- İddianameden:- "Şüphelinin, silah ve mermileri temin ederek olayı tasarladığı, yanından ayrıldığı eşinin peşinden koşması, öldürücü nitelikte 11 el ateş etmesi, 2 el giriş yarasının yakın atış olmasından maktulü canavarca hisle öldürdüğü anlaşılmıştır"

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:11
Avukat eşini öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet istemi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı öldüren tutuklu sanık doktor Mesut Issı hakkında "nitelikli kasten öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mayıs'ta merkez Kayapınar ilçesinde avukat eşini öldüren sanık Issı hakkında hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin, maktul ile resmi nikahlı evli olduğu, boşanma davalarının sürdüğü ve ayrı yaşadıkları bildirildi.

Olayın yaşandığı gün de çocuklarının okul gösterisine gittikleri belirtilen iddianamede, gösteriden sonra maktulün çocuklarını görüşmeleri için şüpheliye vererek aracın yanından ayrıldığı ifade edildi.

İddianamede, şüphelinin elinde tabanca ile maktulün arkasından koşarak silahla öldürdüğü ve ardından olayda kullandığı silahla gidip teslim olduğu belirtildi.

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde hazırlanan otopsi raporunun da yer aldığı iddianamede, "Issı'nın vücudunda öldürücü nitelikte 11 ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve 11 çıkış yarası tespit edildi. Ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve kaburga kemik kırıkları, beyin doku harabiyeti, iç organ yaralanması iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İddianameye yansıyan sanığın ifadesinde, öldürdüğü eşinin kendisini aldattığını iddia ederek, olaydan pişman olduğunu belirttiği yer aldı.

İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüpheli haksız tahrikten yararlanmaya ve olayı tasarlamadığı yönünde kanı oluşturmaya çalışmıştır. Ancak olayın oluş şekli, olaydan önce tartışmanın olmadığı ve geçmişte yaşadığı korkusu sebebiyle ruhsatsız silah taşıması hayatın olağan akışına aykırıdır. Şüphelinin, silah ve mermileri temin ederek olayı tasarladığı, yanından ayrıldığı eşinin peşinden koşması, öldürücü nitelikte 11 el ateş etmesi, 2 el giriş yarasının yakın atış olmasından maktulü canavarca hisle öldürdüğü anlaşılmıştır."

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Mesut Issı hakkında "nitelikli kasten öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:11
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