Avukat Cemile Didem Karaboğa Kimdir? Cemile Didem Karaboğa hayatı:
Gündemde yer alan isimlerden birisi de Cemile Didem Karaboğa oldu. Vatandaşlar Cemile Didem Karaboğa’nın hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Cemile Didem Karaboğa kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...
Avukat Cemile Didem Karaboğa Kimdir? Şanlıurfa Barosu’na kayıtlı Avukat Cemile Didem Karaboğa, 1989 yılında Besni'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Besni'de tamamladı. Liseyi ise Adıyaman Anadolu Öğretmen Lisesinde bitirdi. 2012 yılında Ankara Atılım Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesini burslu olarak bitiren Karaboğa, 4 yıl boyunca aktif olarak Ankara'da Avukatlık görevini yaptı.