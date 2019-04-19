Avukat Burhan Apaydın anıldı Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in avukatlığını yapan Apaydın için vefatının 6. yılında anma etkinliği düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Eski Başbakan Adnan Menderes'in de avukatlığını yapan Avukat Burhan Apaydın, vefatının 6. yılında anıldı. Yakınları ve sevenleri, Apaydın'ın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında bir araya geldi. Burhan Apaydın için duaların okunduğu anma etkinliğine, Apaydın'ın eşi Beyhan Apaydın ile çok sayıda avukat da katıldı. Burhan Apaydın, 27 Mayıs darbesinden sonra İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun yasaklamasına rağmen, Adnan Menderes'in avukatlığını yapmıştı. Adalet Partisi'nden bir süre milletvekilliği de yapan Apaydın'ın, "Hürriyetimizin Teminatı" ve "Adaleti Arayan Adam" isimli iki kitabı bulunuyor.



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