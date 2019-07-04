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Avukat Aksoy mezarı başında anıldı

Bursa’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Özgür Aksoy, ölümünün ikinci yılında mezarı başında anıldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:17
Avukat Aksoy mezarı başında anıldı

Bursa’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Özgür Aksoy, ölümünün ikinci yılında mezarı başında anıldı.


Aksoy’un Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde bulunan kabri başındaki törene Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Asude Şenol, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, yönetim kurulu üyeleri, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile Aksoy’un meslektaşları, siyasetçiler, arkadaşları, dotları ve ailesi katıldı. Özgür Aksoy’un iyi bir dost, baba, eş, ağabey ve evlat olduğunu belirten Gürkan Altun, "Birlikte avukatlık ve tiyatro yaptık. Biz onu unutmayacağız. Her yıl yanında olacağız. Sadece o gün değil, Özgür’le ilgili anılarımızı yeri geldikçe adliye koridorlarında, avukat bekleme odalarında, tiyatro sahnesinde gülümseyerek anlatacağız. Gemlik Adliyesi’NDE avukat bekleme odasına Av. Özgür Aksoy adını vermek istiyoruz. Özgür’ün adına yakışan bir kütüphane ya da kitaplık olmalı. Bununla ilgili görüşmeyi en kısa sürede yapacağız” diye konuştu.


Özgür Aksoy’un birinci ölüm yıldönümünde mezarı başında "Seneye belediyenin çelengini getireceğim buraya" diyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da, “Özgür’ün olduğu yerde konuşmak zor. Yüreğim soğuyor gibi oluyor, buraya geldiğimde ne diyeceğimi bilmiyorum. Tek tesellimiz, Özgür’ün geride bıraktığı eşi, çocukları, kardeşleri, annesi. Hepsi sağlıklılar. O mutludur şu an. Özgür yüreğinde herkese yer olan bir adamdı. Huzur içinde uyusun. Söz vermiştik kendisine geçen yıl, Gemlik Belediyesi’nin çelengini getireceğiz demiştik. O çok istiyordu bunu. Makam arzusu değildi isteği. Aşık olduğu kente hizmet edebilme aşkıydı onunki. İnşallah ona layık olacağız. Onun istediği Gemlik’i yaratacağız” dedi.


Özgür Aksoy’un eşi Av. Çiğdem Alnıak Aksoy ise, ’"İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar. Özgür de bizim evrenimizde hala koskoca bir yer kaplıyor" şeklinde duygularını ifade etti.


Mezarları yan yana bulunan Av. Özgür Aksoy ve Babası Av. Ali Aksoy için Kur’an okundu dualar edildi. Arkadaşları, dostları ve ailesi Aksoy’un mezarına karanfil bıraktı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 18:17
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