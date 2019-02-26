Avşar’ın Hocalı Katliamı mesajı

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, 26 Şubat 1992’de yapılan ’Hocalı Katliamı’nın, Ermeniler tarafından kardeş Azerbaycan’a uygulanmış soykırım olduğunu söyledi.

Başkan Avşar yayımladığı mesajda yüzlerce kişinin katledildiğini belirterek “83 çocuk, 106 kadın, 70’den fazla yaşlı olmak üzere toplam 613 insan katledilmiş, 487 kişi de ağır yaralanmıştır. Bin 275 kişi rehin alınmış, bunlardan 150’si kaybolmuştur. Bu vahşeti 24 yıl önce kardeşlerimize yaşatan Ermeniler, açıkça soykırım suçu işlemişlerdir. Bu suçlarının içerisine de insanların yüreğinin dayanamayacağı vahşetleri, Azeri kardeşlerimize yaşatmışlardır. Biz Azeri yurttaşlarımızın 27 yıl önce yaşadıkları bu acıya ortak oluyoruz. Bu yapılanları kendimize yapılmış olarak atfediyoruz. Hocalı Katliamı, tarihe atılmış en kara lekelerden biridir. Bu anlamda 26 Şubat 1992 yılında Ermeni zulmüne muhatap olan Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki özellikle Hocalı’daki katliamda can veren, şehit olan soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Günün birinde mutlaka bu acılarımızın sebebi Karabağ’ın, Azerbaycan yurdu olarak, mutlulukla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yaşadığı ülke olarak tekrar tarihteki yerini alacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.