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Avşar’ın Basın Bayramı mesajı

MHP Malatya İl Başkanı R.

23 Temmuz 2019 Salı 14:53
Avşar’ın Basın Bayramı mesajı

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.


Tüm basın mensuplarının Basın Bayramını kutlayan Başkan Avşarmesajında şu ifadelere yer verdi: “Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur.24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak her yıl 24 Temmuz`da kutlanmaktadır. Halkımıza doğru haber alma imkânı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlışbilgilendirilerek yönlendirilmesininönüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün, ‘basın, milletin müşterek sesidir’ ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır. Bu vesileyle, bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.”

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:53
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