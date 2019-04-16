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Seçim 2019 Sayfası

Avşar’dan Özal ve Fendoğlu için anma mesajı

MHPMalatya İl Başkanı R.

16 Nisan 2019 Salı 13:13
Avşar’dan Özal ve Fendoğlu için anma mesajı

MHPMalatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal ile bombalı suikast sonucu 1978 yılında hayatını kaybeden Malatya Belediyesi eski Başkanı ve Milletvekili Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Avşar, Özal’ı rahmetle anarak, “Türk toplumunun yetiştirdiği uluslararası bir lider ve dünya siyasetçisi olan Turgut Özal, vizyoner kişiliği ile Türk siyasetinin önemli kilometre taşlarından biridir. Bugün hemen her alanda Dünya ile yarışır halde olan Türkiye’nin önemli ilham kaynaklarından birini oluşturan Turgut Özal, Türkiye’nin özgüvenini yeniden kazanmasının mimarı olmuştur. Türk girişimcilerini dünya ile tanıştıran Turgut Özal, o dönemde ortaya koyduğu hedeflerle Türk iş dünyasına yeni bir vizyon kazandırmıştır. Siyasi hayatımıza, demokrasimizin ve ülke ekonomimizin aydınlık geleceğine giden yolda üstün gayretleri ile unutulmayacak hizmetlerde bulunan 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’ı aramızdan ayrılışının 26. Yıl dönümünde bir kez daha saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz” dedi. Avşar, Fendoğlu’nun iyi bir siyasetçi olduğunu kaydederek, "Tarih boyunca önemli devlet, siyaset, bilim ve sanat adamı yetiştiren Malatya’mızın geçmişte yetiştirdiği önemli siyaset adamlarından birisi de merhum Hamit Fendoğlu’dur. Bombalı bir saldırı sonucu, gelini ve torunlarıyla birlikte şehit edilen Malatya Belediyesi eski Başkanı ve Milletvekili Hamit Fendoğlu, bu ülkede örnek olarak gösterilen bir siyasetçiydi. Merhum Hamit Fendoğlu ile vefat eden gelini ve torunlarını saygı, rahmet ve şükranla anıyorum, ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 13:13
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