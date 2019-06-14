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Avşar’dan öğrencilere mesaj

MHP Malatya İl Başkanı R.

14 Haziran 2019 Cuma 16:47
Avşar’dan öğrencilere mesaj

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, il genelinde karne heyecanı yaşayan 174 bin 50öğrenciye yayımladığı mesajla iyi tatiller diledi.


Tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da’ da öğrenciler, karne heyecanı yaşıyor. MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar da yayımladığı mesajla karne heyecanı yaşayacak öğrencileri tebrik etti. Başkan Avşar, mesajında, “Sevgili öğrenciler, 2018-2019 eğitim-öğretim yılını bugün alacağınız karnelerle tamamlıyorsunuz. Uzun bir eğitim maratonunun ardından en büyük hakkınız olan tatili sonuna kadar hak ettiğinizi bilmenizi isterim. 2018-2019 eğitim-öğretim yılını tamamlarken, öncelikle anaokulundan üniversiteye kadar tüm kademelerde eğitim gören siz değerli öğrencilerimizi kutluyorum. Sizlerle birlikte karne heyecanını yaşadığımız bugünde, notlarınız ne olursa olsun; umudunuzu, cesaretinizi, inancınızı ve kendinize olan güveninizi diri tutarak iyi bir tatil geçirmenizi diliyorum. Bu duygularla yaz tatilini sağlıklı, huzurlu ve verimli bir şekilde geçirmenizi ümit ediyorum. Aynı zamanda ülkesini, milletini, bayrağını, tarihini seven birer insan olarak yetişmenizde en büyük fedakarlığı gösteren ailelerinize ve öğretmenlerinize sevgilerimi sunarak, sizlere mutluluk ve huzur dolu bir tatil diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:47
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