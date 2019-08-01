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Avşar’dan müftüye ziyaret

MHP Malatya İl Başkanı R.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:59
Avşar’dan müftüye ziyaret

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ve il yönetimi, Malatya İl Müftülüğüne atanan Veysel Işıldar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Avşar ziyarette , yaptığı konuşmada, “Malatya’mıza gelen müftülerden razıydık, iyi hizmetler sundular. Müftümüz Veysel Işıldar da bu bayrak yarışında olacak. MHPolarak her türlü desteği vereceğimizi bildirmek isterim" dedi.


Ziyaretten dolayı teşekkür eden İl Müftüsü Veysel Işıldar ise, “Allah, memleketimizdeki bu sıcak insanlarımızla birlikte hayırlı bereketli hizmetler nasip etsin” şeklinde konuştu.


MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışını da gerçekleştirdi.


Avşar’dan TİGEM’e ziyaret


MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar daha sonra Sultasuyu Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Karakeçe’yi makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.


Başkan Avşar, burada yaptığı konuşmada, “Malatyamıza geldiği günden beri başarılı bir şekilde görevini yerine getiren, her geçen yıl işletmesinin karını yükselten, Malatya’mızda yetiştirilip dünyaca ünlenen atların yetiştirildiği Sultan Suyu Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Karakeçe Bey’i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Kendilerine ve ekibine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Karakeçe ise, Başkan Avşar’a Sultansuyunda çekilmişatların posterini hediye etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:59
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