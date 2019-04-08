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Avşar, Polis Teşkilatının 174. yılını kutladı

MHP Malatya İl Başkanı R.

08 Nisan 2019 Pazartesi 11:12
Avşar, Polis Teşkilatının 174. yılını kutladı

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Avşar mesajında, 174 yıllık köklü bir mazi ve teşkilat yapısına sahip Türk Polisinin asayişin, huzurun, güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunması için fedakarca faaliyet gösteren gözde bir teşkilat olduğunu vurguladı.


Emniyet teşkilatının Türkiye’de huzur ve güven ortamının sağlanmasında hayati önemi olan kurumlardan birisi olduğunu belirten Avşar, "Türk Polisi bu köklü yapısıyla milletin asayişini, huzurunu temin, mal, can ve namus güvenliğini sağlamak, hak ve özgürlükleri korumak için fedakarca faaliyet gösteren, bu gayret ve fedakarlığıyla da milletin gözdesi haline gelmiş bir teşkilattır. Toplumda, huzur ve güven ortamının tesis edilmesinin yanı sıra, kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suç işlenmesinde önleyici tedbirlerin alınması ve olayların aydınlatılarak faillerin adalete teslim edilmesi polislerimiz tarafından gerçekleştirilen önemli görevler arasında yer almaktadır. Fedakarca hizmet veren polis teşkilatımız, milletimizin kendisine olan güveni ve sevgisini arkasına alarak, takdire şayan başarılar elde etmiştir. Polis teşkilatımız, huzur ve güvenliği sağlamak uğrunda canlarını tehlikeye atarak özveri ve cesaretle bu görevi yerine getirmektedir. Bugün Türk Polis Teşkilatımız 174 yaşındadır. Geçen bu sürede Polis teşkilatımız gittikçe güçlenmiş, bugün modern araç ve gereçlerle donatılmış, teknolojik alt yapıya sahip bir konuma gelmiş, modern bir polis teşkilatı konumundadır. Bayrak için, devlet için, vatan için, milletimiz için canlarını seve seve vermeye hazır olan tüm Emniyet Teşkilatımızın Polis Haftasını en içten dileklerimle kutlayarak, bu ulvi görevi yerine getirirken şehit olan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve ailelerine uzun ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 11:12
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