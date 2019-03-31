Avşar oyunu Yeşilyurt’ta kullandı MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Mahalli İdareler Seçiminde oyunu Yeşilyurt ilçesinde kullandı.

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Mahalli İdareler Seçiminde oyunu Yeşilyurt ilçesinde kullandı.

İlçede bulunan Özalper İlkokulunda kullanan Avşar, seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, “Oyumuzu kullandık, inanmak başarmanın yarısıdır bizler inandık ve Allah’ın izniyle başaracağız. 24 Haziran’da Cumhur İttifakı nasıl zafer kazandıysa bu gün de zafer Allah’ın izniyle Cumhur İttifakının olacaktır” diye konuştu.

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