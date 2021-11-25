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Avrupa Avrupa'yı saran TIR şoförü ihtiyacı: Bulamıyorlar!
Avrupa

Avrupa'yı saran TIR şoförü ihtiyacı: Bulamıyorlar!

İngiltere ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinde son dönemlerin en büyük krizlerinden biri haline dönüşen tır şoförü ihtiyacına yönelik yeni bir açıklama geldi. Türkiye'deki şoför toplulukları aynı krizin Türkiye'yi vurmaması için önlemlerin alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 11:27:00 -
Avrupa'yı saran TIR şoförü ihtiyacı: Bulamıyorlar!

İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında büyük bir kriz haline dönüşen gıda ve yakıt gibi sektörleri etkileyerek adeta hayatı durma noktasına getiren şoför eksikliği için, Türkiye'den de binlerce kişi yurt dışında şoför olabilmek için ilgili kurumlara başvuruda bulunmaya başladı. Türkiye'de nitelikli ve uluslararası standartlara uygun şoför eğitimi konusunda uzman kurum ve kuruluşlar bu süreçte gerekli adımları atarak tedarikte yaşanabilecek problemlerin önüne geçebilir.

Türk Tır şoförleri ileri dizeyde eğitim alıyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜRK TIR Genel Müdürü Tamer Oğuz, "Sadece İngiltere'de halihazırda yaklaşık 100 bin tır şoförü ihtiyacı olduğunu göz önünde bulunduracak olursak bu ihtiyacın karşılanması nitelikli ve Avrupa deneyimi olan bir şoför kadrosuyla mümkün olabilir. Türkiye-İtalya arası aktarmasız direk taşımacılık ve proje taşımacılığı hizmetleri ile ağır nakliye ve lojistik alanında yetişmiş bir kadroya sahipler.Bu alanda çalışan şoförler güvenilir ve işinin ehli olduğu için Avrupa'da tercih ediliyor ve filolarında bulunan tüm şoförlere ileri düzey sürüş eğitimlerini uluslararası standartlara uygun olarak veriliyor" dedi.

2030'da Almanyada 150 bin TIR şoförü ihtiyacı oluşacak

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da her yıl emekliye ayrılan şoför sayısı yaklaşık 30 bin ve buna karşılık her yıl direksiyona geçen ortalama şoför sayısının ise 15 bin civarında olduğunu aktaran Oğuz, "Hesaplamalara göre; işe başlayan ve emekli olan şoför sayıları arasındaki bu orantısızlık telafi edilmez ise 2030 yılında Almanya 150 bin kamyon ve tır şoförüne ihtiyaç duyacak. Yaşanan bu tip küresel çaplı krizler sektörde bulunan tüm firmaları doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir" diye konuştu.

TÜRK TIR Genel Müdürü Tamer Oğuz, pandemi döneminde nakliye sektörünün hayati bir önem taşıdığının bir kez daha ortaya çıktığını İngiltere'de ordunun duruma müdahale etmesini sağlayacak kadar büyük bir sorun oluşturduğuna dikkat çekerek özellikle önümüzdeki yıllarda en önemli mesleklerden biri haline gelecek olan TIR şoförlüğüne hevesi olan Türk gençlerinin yetişmesine öncülük edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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