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Avrupa'yı karıştıracak hamle! İtalya ve Yunanistan'a...

Dünyaca ünlü bankaları ve para akışıyla adından söz ettiren İsviçre, Avrupa Birliği (AB) yeniden yerleştirme programı kapsamında İtalya ve Yunanistan'dan artık sığınmacı kabul etmeyeceği bildirildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:48
Avrupa'yı karıştıracak hamle! İtalya ve Yunanistan'a...

İsviçre hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) yeniden yerleştirme programı kapsamında İtalya ve Yunanistan'dan artık sığınmacı kabul etmeyeceği bildirildi.

SonntagsBlick gazetesine açıklama yapan Federal Göç Sekreterliği (SEM) sözcülerinden biri, İtalya ve Yunanistan'dan yeni sığınmacı kabul etmek gibi bir planlarının olmadığını söyledi.

1500 sığınmacı alacaktı

İsviçre hükümeti, AB yeniden yerleştirme planı çerçevesinde 2015'te, İtalya ve Yunanistan'dan bin 500 sığınmacıyı kabul edeceğini açıklamıştı.

Plan dahilinde 902 sığınmacı İtalya'dan, 579 sığınmacı da Yunanistan'dan İsviçre'ye yerleştirildi.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, İsviçre'ye mümkün olduğu kadar çok sayıda sığınmacı kabul etmesi için 2017 sonbaharında yeni bir talepte bulunmuştu.

İsviçre ise İtalya ve Yunanistan'da, AB'nin yeniden yerleştirme programı kriterine uygun sığınmacı kalmaması nedeniyle bu talebi geri çevirmişti. Kriterlerinin en başında, bu iki ülkeye ayak basan sığınmacıların 2017 Ekim ayından önce AB göç yetkililerince kayıt altına alınması gerektiği gösterilmişti.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:48
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