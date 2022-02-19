Avrupa'yı felaket vurdu ! Onlarca ölü!

Bütün Avrupa'yı etkisi altına alarak kabusu yaşatan, Almanya'nın 'Zeynep' ismini verdiği Eunice Kasırgası nedneiyle 10 kişi hayatını kaybetti. Günlerdir devam eden rüzgarın hızı saatte yaklaşık 196 km olarak ölçülürken birçok ülkede kırmızı alarm verilerek vatandaşlar, dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Uçan Enkazlar, Devrilen Ağaçlar...

Özellikle Kuzeybatı Avrupa’da etkili olan Eunice Kasırgası nedeniyle birçok ülkede çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Üç gün içinde ikinci büyük fırtına kuzey Avrupa’da etkisini hissettirirken, birçok bölgede tren ve uçak seferleri iptal edildi. Saatte yaklaşık 196 kilometre hıza ulaşan rüzgarların hızı nedeniyle İngiltere’nin başkenti Londra’da 1 kişi seyahat ettiği aracın üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yine Liverpool’da 1 kişi uçan enkaz parçalarının aracının üzerine düşmesi nedeniyle yaşamını yitirirken, Hampshire’da da 1 kişi aracının devrilen ağaçla çarpışması sonucu hayatını kaybetti. İrlanda’da fırtınanın neden olduğu enkazı temizlemek isteyen 1 kişi, devrilen ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Hollanda'Da 3 Kişi Hayatini Kaybetti

Avrupa’nın birçok ülkesini etkisi altına alan Eunice Kasırgası, Almanya’yı da vurdu. Ülkenin batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde etkili olan sert rüzgarlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Kasırganın sabah saatlerinde Almanya’nın kuzey bölgelerinde de etkisini göstermesi bekleniyor. Hollanda’da da etkili olan şiddetli kasırga nedeniyle ağaçlar devrildi ve 3 kişi hayatını kaybetti. Belçika’da Eunice Kasırgası nedeniyle hastanenin çatısına vinç devrildi. Fırtına anında teknede bulunan 1 kişi de denize düşerek hayatını kaybetti.

Rüzgar O2 Arenasinin Çatisini Parçaladi

İngiltere’de etkili olan Eunice Kasırgası nedeniyle çok sayıda yapı zarar görürken, birçok sanatçıyı ağırlayan O2 Arenasının çatısı parçalandı. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle ulaşımda da aksamalar meydana geldi. İngiltere’deki birçok havaalanında pilotlar, uçağın iniş anlarında zor anlar yaşadı. Hollanda'da bulunan Schiphol Havaalanında da yaklaşık 390 uçuş kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Galler’de ise elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesi nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinde 100 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.