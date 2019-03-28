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Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler yol boyunca tacize uğruyor

Göçmenlerle ilgili çalışmalar yapan Kadın Göçmen Komisyonu'nun raporuna göre, Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler yol boyunca taciz ve işkenceye maruz kalıyor

28 Mart 2019 Perşembe 12:41
Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler yol boyunca tacize uğruyor

ANKARA (AA) - Göçmenlerle ilgili araştırmalar yapan Kadın Göçmen Komisyonu'nca (WRC), Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin yol boyunca tacize maruz kaldığı belirtildi.

Akdeniz üzerinden İtalya'ya ulaşan düzensiz göçmenlerle görüşme yapan WRC ile birlikte uzmanlar bir rapor hazırladı. Raporu hazırlayan WRC, Avrupa'ya gitmek için Libya'dan geçen düzensiz göçmenlerden sadece kadınların değil erkeklerin de tacize maruz kaldığını açıkladı.

Libya'dan geçen düzensiz göçmenlerin taciz ve işkenceye uğradığına işaret edilen raporda, "göçmen kampları, gözaltı merkezleri, yasa dışı hapishaneler, milislerin kontrol noktaları" gibi yolculukları süresince birçok noktada, düzensiz göçmenlerin, "şantaj, cezalandırma, eğlence için" tacize ve işkenceye tabi tutulduğu aktarıldı.

Göçmenlerin cinsel istismar, zorla alıkoyma, toplu taciz ve kurbanların çıplak bırakılmaları gibi insanlık onurunu zedeleyen olaylara yer verilen raporda, insan kaçakçıları göçmenlere yönelik taciz eylemlerini gerçekleştirirken filme kaydettiği, ailelerinden fidye almak için söz konusu görüntüleri kullandığı kaydedildi.

Yasal veya yasa dışı kamplarda tutulan düzensiz göçmenlerin ailelerinden fidye istendiği, köle olarak kullanıldığı veya satıldığı ileri sürülen raporda, bazılarının ise gördüğü işkence sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu hak ihlallerinin geniş bir kısmının Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği göçmen kamplarında gerçekleştiğini aktaran WRC, AB'ye ortak çalıştığı Libya'daki kuruluşları daha sıkı denetleme çağrısı yaptı.

İtalya hükümetinin, Libya'yı güvenli bir ülke olarak kabul ederek göçmenleri buraya göndermesinin durdurulması istenilen raporda, AB ülkelerinin Libya hükümetine, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri serbest bırakması yönünde baskı uygulaması talep edildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin rakamlarına göre, yönetim boşluğundan faydalanarak Avrupa'ya gitmek için Libya'ya gelen ve burada mahsur kalan 670 bin düzensiz göçmen bulunuyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:41
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