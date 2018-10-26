Avusturyalı bakandan Prens Selman'ı kızdıracak sözler

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldüğünün Riyad tarafından kabul edilmesinin ardından bu ülkeye karşı silah ambargosu tartışmaları devam ediyor. Bir Alman gazetesine konuşan AB Dönem Başkanı Avusturya’nın Dışişleri Bakanı Karin Kneissl"Başbakan Merkel’in silah ihracatının durdurulması önerisi doğru bir mesaj olabilir" dedi. Bakan Kneissl Avusturya’nın 2015’te Suudi Arabistan’a silah ihracatını durduğunu hatırlattı.

Fransa ve İngiltere Riyad’ın ana silah tedarikçilerinin başında geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı göreve geldiğinde bu yana protestoları görmezden gelerek Suudi Arabistan’a silah satışını sürdürüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada olayın aydınlatılmadan Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacağını söyledi.

Merkel, konuyla ilgili olarak ''İstanbul'daki Suudi Konsolosluğunda yaşananlara bakın ne kadar da canavarca. Şunu vurgulayarak söylemek istiyorum; bu olay aydınlatılmalıdır ve bu olay aydınlatılmadığı müddetçe Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapılmayacak'' ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan, Almanya'nın yıl başından bu yana en çok silah sattığı ikinci ülke konumunda.

Avrupa milletvekilleri Avrupa Birliği ülkelerinin yaptırım uygulamaya hazır olması gerektiğini vurgulayarak Suudi Arabistan'a Avrupa Birliği çapında silah ambargosu çağrısı yaptı.

Avrupa'ya çağrı

Kneissl Yemen’de süren savaş ve Katar-Suudi Arabistan ilişkileri konusunda AB’nin ortak bir tutum belirlemesi gerektiğini kaydetti. Avusturyalı Bakan "Eğer tüm AB olarak Suudi Arabistan’a silah ihracatını durdurursak bu, çatışmaların sona ermesine yardım edebilir" diye konuştu.

Yemen’de 2015’ten beri süreden savaşta 10 binden fazla insan hayatını kaybederken 2 milyondan fazla kişi de yerlerinden oldu.

(Euronews)