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Avrupa’ya açılanticaret koridoru: Makedonya

Makedonya Başbakan Yardımcısı Abdulakim Ademi 09-13 Kasım 2010 tarihlerinde düzenlenecek Üsküp Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın tanıtımı amacıyla, ASKON Yönetimi ve üye işadamlarıyla bir araya geldi

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Avrupa’ya açılanticaret koridoru: Makedonya

ASKON Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Makedonya Milletvekili Cevat Ademi, Makedonya Türkiye Ticaret Odası Başkanı Eyüp Kahveci, ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca, ASKON Genel Sekreteri M. Akif Bayramoğlu ve çok sayıda üyesi işadamları katıldı. Askon üyesi işadamlarını Üsküp Fuarı’na davet eden Makedonya Başbakan Yardımcısı Abdulakim Ademi; Makedonya ve Türkiye arasında siyasi, diplomatik, kültürel ilişkilerin en üst düzeyde seyrettiğini belirterek, "Türkiye, Üsküp’teki Osmanlı bakiyesi eserleri sonuna dek sahip çıkmaktadır. Makedonya’da nüfusun yüzde 4’ünü oluşturan Türkler yaşamaktadır. Ve bunlar eğitimlerini Türkçe alma imkanına sahiptir. Bütün bu sosyolojik gerçekler Makedonya ve Türkiye arasında sağlam ticaretin altyapısını oluşturan nedenlerdir. Şu andaki ticaret potansiyelimizi üçe, dörde katlamamamız için hiçbir neden yoktur" dedi. Türkiye ve Makedonya’nın tarihinin ortak olduğunu belirten Ademi, "Biz iki kardeş ülkeyiz. Üsküp’teki fuara katılıp ticaret hacimlerinizi artırma imkanı bulabilirsiniz. Bu bağlamda Makedonya Hükümeti olarak Türk yatırımcılarının her an hizmetinde olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

KOCA: MAKEDONYA’DA ÜYELERİMİZ VAR

Toplantının açılış konuşmasını yapan ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca, Makedonya’da iki üyelerinin bulunduğunu ve ticaret yaptığını belirterek, "ASKON olarak Makedonya ile ticaret imkanlarımızı sonuna kadar zorlayacak ve çok daha fazla ihracat ve katma değer üretme yönünde çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu ziyaret; atılacak adımların başlangıç noktası olacaktır. Umarım Avrupa’ya açılış kapısı olan Makedonya ile Türkiye arasındaki ihracat daha da artacaktır" dedi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:55
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