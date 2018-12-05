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"Avrupa'nın yeniden küresel güçlerin savaş alanı olmasını istemiyoruz"

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini:- "Avrupa'nın Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi yeniden küresel güçlerin savaş alanı olmasını istemiyoruz"

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:10
"Avrupa'nın yeniden küresel güçlerin savaş alanı olmasını istemiyoruz"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD'nin 60 gün içinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan çekilme tehdidine ilişkin, "Avrupa'nın küresel güçlerin savaş alanı olmasını istemiyoruz." dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı oturumları öncesinde basına açıklamalarda bulunan Mogherini, şunları kaydetti:

"INF, 30 yıldır Avrupa topraklarında barış ve güvenliği garanti altına almıştır. Tam olarak uygulanması gerekiyor. Biz, kendi adımıza anlaşmanın korunması için elimizden geleni yapacağız. Avrupa'nın, Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi yeniden küresel güçlerin savaş alanı olmasını istemiyoruz."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Rusya'ya, INF Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, "ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." demişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:10
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