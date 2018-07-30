0553 313 94 23

Avrupa'nın 'yeni kana' ihtiyacı var

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, ülkesinin kitlesel bir göç yaşamadığını ve Avrupa'nın düşük doğum oranı karşısında 'yeni kana' ihtiyacı olduğunu söyledi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 20:49
Avrupa'nın 'yeni kana' ihtiyacı var

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile Madrid'deki görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkeye gelen göçmenlerin sayısındaki artışa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Düzensiz göçün doğası nedeniyle korkuya neden olduğunu söyleyen Borrell ancak durumun aslında sakin olduğunu ifade ederek, "Şu anda Ürdün'deki 1,3 milyon Suriyeli mülteciye kıyasla 600 kişi kitlesel değildir." dedi.

Şu andaki göçün kontrol edilebilir düzeyde olduğunu kaydeden Borrell, "40 milyondan fazla nüfusu olan bir ülke için bugüne kadar yaklaşık 20 bin göçmenden bahsediyoruz." diye konuştu.

'YENİ KANA İHTİYACIMIZ VAR'

Göçmenlerin birçok ülkesinin düşük doğum oranına sahip olduğu Avrupa'ya yardımcı olabileceğine dikkati çeken Borrell, "Avrupa'nın demografik gelişimi; eğer yavaş yavaş yaşlanmakta olan bir kıtaya dönüşmek istemiyorsak yeni kana ihtiyacımız olduğunu, bu yeni kanın da bizim üreme kapasitemizden gelmediğini gösteriyor." görüşünü paylaştı.

Öte yandan, İspanya hükümetinden yapılan açıklamada, düzensiz göçün yönetilebilmesi için 30 milyon avroluk bütçe planlaması yapıldığı belirtildi. Bu paranın, gelen kişinin sığınma hakkı olup olmadığının tespitine kadar, karşılama, battaniye, yiyecek gibi temel ihtiyaçlar için kullanılacağı kaydedildi. Uluslararası Göç Örgütüne göre, Ocak ayından bu yana İspanya'ya deniz yoluyla 21 bin göçmen geldi ve göç girişimi sırasında 304 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'daki yeni hükümetin sert tutumu nedeniyle Libya-İtalya rotasının kullanımında yüzde 80 azalma görülürken İspanya, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin ana hedefi haline geldi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 20:49
  1. İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çarpıcı iddia: Katar'daki darbe girişimine TSK müdahale etti!
    1. Çarpıcı iddia: Katar'daki darbe..
    2. MGK bildirisinde ABD'ye sert tepki:..
    3. İnce'den imza açıklaması: İtibar etmeyin
    4. Türkiye'den sert tepki: Haddinizi..
    5. Karabük'te trafik kazası! 3'ü çocuk 8..
    6. Yeni sistemin ilk MGK'sı sona erdi!
    7. Bartın'ın tarihi yapılarından Arap Camii
    8. Akit'in haberinin ardından Adnan..
    9. Kalp krizi geçiren AK Partili..
    10. Bartın Semt Pazarı'ndan kareler
    11. Avrupa'nın 'yeni kana' ihtiyacı var
    12. Sade bir başyapıt: Hacı Mehmet Camii
    13. “AB’yi Almanya ve Fransa yönetemez”
    14. Yunanistan'da halk hükümete tepkili!
    15. Akit sordu, vatandaşlar cevapladı:..
    16. Pamukkale'deki "cehennem kapısı"..
    17. Meclis Başkanı Yıldırım'a sürpriz..
    18. Fanus içinde bir cennet: Kekova
    19. Nepal'i doğal afet vurdu! 3,5 ayda 455..
    20. Turizm cenneti Muğla
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?