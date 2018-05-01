Avrupa’nın üçte biri başörtüsüne karşı

MÜNÜBE YILMAZ

Müslüman nüfusun her geçen gün arttığı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, Müslüman kadınların kıyafetlerine yönelik tahammülsüzlük de had safhaya ulaştı. Müslüman kadınların başörtüsü ve peçe gibi dinî kıyafetlerine yönelik kısıtlamalarla ilgili yayınlanan bir rapor, söz konusu tahammülsüzlüğü gözler önüne serdi. Raporda, AB üyesi 28 ülkenin 8’inde Müslüman kadınların kıyafetlerine dönük ülke çapında ya da yerel düzeyde kanuni kısıtlamalar olduğu belirtildi. Müslüman kadınların kıyafetiyle ilgili en vahim tabloyla Fransa ve Belçika’da karşılaşıldığı, söz konusu ülkelerin kanunen ve uygulama açısından en çok yasağı barındırdığı tespit edildi.