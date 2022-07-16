Avrupa’nın tutumu Yunan’ı şımartıyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Yunanistan’ın ülkedeki Müslüman azınlığa yönelik baskıcı tutumu devam ediyor. Selanik yakınlarında yaşayan bine yakın Türk, yargı kararına rağmen bu yıl da bayram namazı kılamadı. Öte yandan, bölgedeki Türk nüfusu cenazelerini yüzlerce kilometre uzaklıktaki mezarlığa defnetmek zorunda kalıyor. Yunanistan’ın Müslümanlara karşı uyguladığı zulüm, STK’lar tarafından tepkiyle karşılandı.

“İnsanlık suçu”

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Yunanistan özellikle Batı Trakya Türklerinin eğitim ve din alanındaki taleplerine olumsuz tavır takınmakta. Son olarak en önemli bir hak olan ibadet etme haklarına dahi kısıtlama getirmekte. Soydaşlarımız Kurban Bayramı namazlarını dahi kılamamışlardır. Avrupa’nın göbeğinde AB üyesi bir ülkenin en temel hak olan ibadete dahi müsaade etmemesi tek kelimeyle insanlık suçudur. Yunanistan makamları bu ayrımcı ayrıştırıcı ve kendi vatandaşları olan Türk toplumuna karşı dışlayıcı tutumundan bir an önce vazgeçmelidir. İnsanların hele ki biz Müslümanların en çok önem verdiğimiz mezarlarımızın dahi ikamet ettiğimiz alanların yakınlarına değil de kilometrelerce uzaklara defnedilmesi asla kabul edilemez. Batı Trakya Türk toplumu hem ibadet hem de eğitimle ilgili derneklerini kurmalarıyla ilgili yerel ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden aldıkları kararlar olmasına rağmen, Yunan makamlarının bunu uygulamadığını görmekteyiz. Sözde medeni Avrupa’nın bu insan hakları ihlallerine göz yummaları Yunanistan’ı iyice şımartmaktadır. Türk milleti olarak batı Trakya’daki soydaşlarımızın her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. İnsanca yaşayacakları, camilerini okullarını rahatça yapabilecekleri ve özgürce ibadetlerini yerine getirecekleri zamana kadar mücadelemiz desteğimiz devam edecektir” dedi.

Yunan mezalimi sürüyor

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da, “İnsan haklarını ihlal etmeye devam eden Yunanistan, Müslüman azınlığa baskılarını devam ettiriyor. Türk soydaşımız yargı kararına rağmen bu yıl da bayram namazı kılamadı. Ayrıca bölgedeki Türkler cenazelerini yüzlerce kilometre uzaklıktaki mezarlığa defnetmek zorunda kalıyor. Bu zulümleri gördükleri halde engel olmayan sözde medeni AB de en az Yunanistan kadar insanlık suçu işlemekte. Zira bir kaplumbağayı hayata bağlamak için gösterdikleri merhamet duygusunu, hürriyetleri elinden alınmışlar için gündeme dahi almıyorlar. Yunanistan, sadece Türk soydaşlarımızın ibadet hürriyetlerini ellerinden almakla kalmıyor, göçmenlere de insanlık dışı uygulamalarda bulunuyor. Yunanistan’ın insanlık dersi alması için de Osmanlı Türk tarihine bir göz atmasını salık veriyoruz” diye konuştu.