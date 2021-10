Bu ülkede yaklaşık bir asırdır kutsal kitabımız Kur’an’ın lafzı yazılır ve çizilir. Ne hikmetse manası üzerinde pek kafa yorulmaz. Okullarda lafzı okutulur, camilerde lafzı okunur, kurslarda lafzı ezberletilir, televizyonlarda lafzı haber yapılır da ne hikmetse bir türlü manası üzerinde konuşan bir kişiye rastlayamazsınız.

Kur’an ve sünnet bu evrendeki en doğru bilgiye sahiptir. Neden, çünkü sahibi Allah’tır da ondan. Kur’an, bizlerin anayasası, sünnet ise Kur’an’ın yasalarıdır. Kur’an’ın ve sünnetin gönderiliş gayesi biz insanların dünya ve ahiret mutluluğumuzdur. Her kim ya da kimseler Kur’an ve sünnetle amel ederlerse bilinmelidir ki, bu kişi ve kişiler hem dünyada izzet ve şeref sahibi olurlar hem de ahirette ebedi mutluluğa ulaşırlar. Bakınız konu ile ilgili Peygamberimiz ne buyurmaktadır; “Bir millet Kur’an ve benim sünnetimle amel ederlerse Allah ömürlerini uzatır.” Bir örnek verecek olursak dünyada bin yıl dünyayı yöneten başka bir millet yoktur. Bizlerin dedeleri ve nineleri Osmanlılar bu dünyada yetmiş üç milleti Kur’an ve sünnetle adaletli olarak yönettiklerinden Allah onların ömrünü uzatmıştır. Tamı tamına bin yıl. Böyle başka bir millet yoktur.



Avrupa’nın tarihi kan ve gözyaşıdır. Amerika’nın tarihi kan ve gözyaşı. İsrail’in tarihi kan ve gözyaşıdır.



Avrupalılar bin beş yüzlü yıllarda sizlerin tarih kitaplarında, coğrafi keşif diye uyutulduğunuz yıllarda adamlar diğer coğrafyalara adamlarını sömürgeci olarak yolladıklarında gittikleri yerleri sömürgeleştirdiler. Birkaç örnek vereyim daha iyi anlayacaksınız. Kristof Kolomp, Amerika’ya ulaştığında hatıra defterinden aktarıyorum hemen bir darağacı ortaya koyup “ya Hıristiyan olacaksınız ya da bu darağacında sallandırılacaksınız” der. O yıllarda on binlerce yerliyi darağacında sallandırdıklarını hatırasında yazma cesaretini göstermiş elin keferesi. Ya da Avrupalı barbarların, kara Afrikalı kardeşlerimize neler yaptıklarını her insaflı yazar yazarken gözyaşlarına boğularak yazdıklarını unutmadık. Ya da beyaz adamın Amerika’da bin dokuz yüzlü yıllarda yaklaşık on beş milyon Kızılderi’liyi nasıl kestiklerini unutmadık. Beyaz adamın Amerika’da Kızılderilileri nasıl kestiklerini insaf sahibi Amerikanın aykırı yazarı Dan Brown resmi arşivden faydalanarak yazdığı eser olan “Kalbimi Vatanıma Gömün” ismini verdiği kitabı gözyaşları içerisinde okuyacağınızı hatırlatmak isterim. Elin keferesinin en fazla yüz ya da bilemedin yüz elli yıllık bir tarihleri var o da kan ve gözyaşı. Bizlerin ise bin yıllık tarihimiz Kur’an ve sünnetle şereflendiğinden bir tane asimile yoktur.

Kur’an’ın manasını her fırsatta halkımızın istifadesine sunmamız geleceğimizi kurtarmak adına yapmamız lazım gelmektedir.



Eğer bu magazin kültürüyle yolumuza devam edersek mutlaka bilinmelidir ki ya sonumuz sömürge ya da Allah muhafaza işgal olacağını unutmamız lazım gelmektedir. Mutlaka bu magazin kafasını bırakıp yolumuzu Kur’an ve sünnetle aydınlatıp önce ahlak deyip ve sonra bilim yapmalıyız.



Kur’an ve sünnette insan olarak ihtiyaç duyduğumuz her bilgi vardır. Evlenmeden ticarete, eğitimden bilime ve devlet yönetiminden aileye kadar her bilgi vardır. Yeter ki faydalanmak için bir kapağını açın siz de hayretler içerisinde kalacaksınız.



Rehberimiz Kur’an ve sünnet olduğunda uçacaksınız...