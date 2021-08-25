Avrupa’nın lokomotifi Almanya’nın siyasi dengeleri değişiyor

Kamuoyu araştırma enstitüsü Forsa'nın RTL ve n-tv televizyonları için yaptığı anketin sonuçları Almanya'da geniş yankı uyandırdı.

Bugün açıklanan anket sonucuna göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yaklaşık 15 yıl aradan sonra ilk kez Başbakan Angela Merkel'ın partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) oluşturduğu ittifakın oy oranını geçerek en güçlü parti konumuna yerleşti.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlere yaklaşık bir ay kala yapılan anketin sonuçlarına göre SPD oy oranlarını bir hafta öncesine kıyasla yüzde 2 artırarak yüzde 23'e çıkardı. CDU/CSU ittifakının oy oranı ise bir haftada yüzde 1 oranında azalarak yüzde 22'ye geriledi.

Anket sonuçlarına göre Yeşiller Partisi yüzde 18 oy oranıyla üçüncü parti konumunda bulunuyor. Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 12, Sol Parti yüzde 6, sağ popülist Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise yüzde 10 oy oranına sahip görünüyor.

Forsa, SPD'nin ilk kez 2006 yılından bu yana yürüttükleri kamuoyu araştırmalarında CDU/CSU ittifakının önüne geçtiğine dikkat çekti.

Bu anket sonuçları, Başbakan Angela Merkel'ın siyasete veda etmeye hazırlandığı genel seçimler sonrasında yeni koalisyon hükümetinin SPD liderliğinde kurulabileceği ihtimaline işaret ediyor.

SPD'li Scholz'a destek artıyor

Forsa anketinin başbakan adaylarına verilen desteği gözler önüne seren sonuçları SPD'li başbakan adayı Olaf Scholz'a desteğin arttığını gösteriyor.

Merkel'ın başbakanlığındaki mevcut koalisyon hükümetinin SPD'li Maliye Bakanı Scholz'a destek yüzde 51'e yükseldi. Yeşiller Partili başbakan adayı Annalena Baerbock'a destek yüzde 7 oranında gerileyerek yüzde 33'e düşerken, CDU/CSU'nun başbakan adayı Armin Laschet'e de destek yüzde 11 oranında gerileyerek yüzde 29'a indi.

Kaynak: DW Türkçe