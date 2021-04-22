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Avrupa Avrupa’nın lokomotifi Almanya’da hastaneler alarm veriyor
Avrupa

Avrupa’nın lokomotifi Almanya’da hastaneler alarm veriyor

Alman Hastaneler Birliği yoğun bakımlardaki korona hastalarının sayılarının artmasına bağlı olarak, diğer rahatsızlıkları nedeniyle yoğun bakımda tedavi olmaları gereken hastaların sıkıntı yaşayabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 13:26:00 -
Avrupa’nın lokomotifi Almanya’da hastaneler alarm veriyor

Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gernot Gass Funke Medya Grubu gazetelerine verdiği demeçte, Almanya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle hastanelerde yatak sıkıntısı yaşanabileceğini söyledi. 

Bu durumda ameliyatların da ertelenebileceği uyarısında bulunan Gass,"Enfeksiyon durumu önümüzdeki haftalarda gevşeme göstermezse birçok klinik ameliyatları haftalarca değil aylarca ertelemek durumunda kalabilir" dedi.

Kliniklerin yüzde 90'ının operasyonların yüzde 10'dan fazlasını ertelediğini, kiliniklerin yüzde 50'sinin ise ameliyatların yüzde 20'den fazlasını ertelediğini kaydeden Gass, halihazırda kalça protezi ameliyatlarının yüzde 40'ının ertelenmesini örnek gösterdi.

Kanser hastaları için ameliyat süreleri uzuyor

Alman Kanser Derneği Başkanı Thomas Seufferlein ise kanser hastaları için tedavi koşullarının giderek kötüleştiğini belirterek, "Enfeksiyon durumunun kötüleşmeye devam etmesi halinde öngörülebilir operasyonlarda bekleme süreleri uzayabilir" uyarısında bulundu. Seufferlein Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada "Triyaj hakkında konuşmak istemiyorum ama birçok klinik artık önceliklendirme yapmak durumunda" dedi.

Durumu stabil olan kanser hastalarının operasyonları için normalden iki ya da üç hafta daha uzun süre beklemeleri gerektiğini kaydeden Seufferlein, ertelemelerin bazı tümörlerde kötüleşmeye neden olabildiğini ve yeni teşhis konmuş kanser hastaları için ise strese yol açtığını belirtti.

Yoğun bakımlar neredeyse doldu

Hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin sadece yüzde 10'unun boş olduğunu belirten Alman Disiplinlerarası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği (DIVI) Başkanı Gernot Marx, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, 6 bin yoğun bakım hasta sayısı aşıldığında hastanelerde sadece acil kriz tedavisi yapılabileceğini kaydetti.

Marx bu durumdan ağırlıklı olarak, planlı kalp ameliyatları ya da tümör operasyonlarının etkileneceğini aktardı.

Alman Federal Meclisi‘nin onayına sunulan, kısıtlamaları genişletecek "acil durum freni" düzenlemesinin kısa zamanda etkisini göstermemesi halinde birkaç hafta içinde hastanelerde acil servis yatakları gerekeceğini söyleyen Marx "İşte o zaman felaket modunda oluruz ki Covid ve hayati tehlike arzeden hastalara bakmaları için diğer departmanlardan personel çekmemiz gerekir. Bu da diğer hastalar için daha az ve kötü bakım anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

 

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