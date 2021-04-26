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Avrupa Avrupa’nın lokomotifi Almanya kaosa doğru ilerliyor
Avrupa

Avrupa’nın lokomotifi Almanya kaosa doğru ilerliyor

Enfeksiyon Yasası başta sokağa çıkma yasağı dahil olmak üzere birçok kısıtlamalarıyla bugün yürürlüğe giriyor. Alman basını, yasadaki birçok maddenin kaosa yol açmasından endişe ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 10:52:00 -
Avrupa’nın lokomotifi Almanya kaosa doğru ilerliyor

Hükümete sokağa çıkma yasağı dahil tek tip koronavirüs kısıtlamalarını yürürlüğe koyma yetkisi veren Enfeksiyon Yasası'ndaki belirsizlik Almanları tedirgin etti. Bugün uygulamaya girecek olan yasada öngörülen sokağa çıkma kısıtlamasında istisnai durumlar olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Kafalar karışık

YASADA, bir seyahatten dönecek olanların veya yolda olanların yasaya aykırı davranmış sayılıp sayılmayacaklarının belli olmaması kafaları karıştırdı. Federal Meclis hukukçularının hazırladığı bir rapora göre uçağı kaçırmamak için gece boyunca seyahat etmek isteyen biri, sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği için bu seyahate çıkamayacak. 

 

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