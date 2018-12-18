0553 313 94 23

"Avrupa'nın huzuru için Suriye sorunu çok hızlı çözüme ulaştırılmalı"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:- "Aslında en önemli şeyin de ben göçün bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Esas koruyucu önleyici tedbir, insanlar göç etmek zorunda kalmasın"- "Sürdürülebilirlikte artık bir yük paylaşımı istiyoruz. Avrupa'nın huzuru için, Cenevre'nin mutluluğu için, Orta Doğu'daki Suriye'nin, çok daha hızlı çözüme ulaşması gerektiğini düşünüyorum"- "Suriye'de güvenli ortamın sağlanması ile gönüllü göçün teşvik edilmesinin, bugün itibarıyla çok daha önemli olduğunu ve uluslararası kamuoyunun bu konuda üstüne düşeni yapmasını bekliyoruz"

18 Aralık 2018 Salı 16:30
"Avrupa'nın huzuru için Suriye sorunu çok hızlı çözüme ulaştırılmalı"

CENEVRE (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, göçün bir sonuç olduğunu vurgulayarak, Avrupa'nın huzuru için Suriye'deki ve Orta Doğu'daki sorunların çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Şahin, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin dünya genelindeki mültecilere yönelik koruma sınamalarına ilişkin "Diyalog Toplantısı"nın açılış bölümünde konuştu.

BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda Şahin, Türkiye'deki Suriyelilere yönelik acil önlemlerin yanı sıra orta vadeli de planlama yaptıklarını, bunu da eğitim, sağlık, istihdam, sosyal uyum ve çevre olmak üzere 5 aşamada yönettiklerini söyledi.

Şahin, başkan seçildiğinde sadece 3 bin "mülteci" çocuğun eğitim gördüğünü, 100 bin çocuğun eğitim beklediğini ama iki buçuk yılın sonunda bu çocukların yüzde 95'inin eğitime başladığını anlattı.

Eğitime başlayan Suriyelilerin sayısının olağanüstü bir rakam olduğunu aktaran Şahin, "Dünyada da böyle bir örneği olmadığını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz bir nesli kaybetmeden onları sistemin içine almaya çalıştık ve birlikte yaşam modeli, birlikte okuma, birlikte çalışma modelini bir Gaziantep modeli olarak oluşturduk." diye konuştu.

Şahin, diğer bir planlamanın da "sosyal uyum" olduğunu belirterek, "Kendi çocuklarımız için, kendi kadınlarımız için yaptığımız sosyal belediyecilikte mülteci kadınları ve çocukları da aldık. Kadınların meslek edinmelerini sağladık. Çocukların Türkçe öğrenmelerini sağladık." dedi.

Sağlık, istihdam ve diğer alanlardaki çalışmalarını da örnekleriyle anlatan Şahin, şehrin su ihtiyacını karşılamak için 125 kilometreden su getirdiklerini, şehirdeki kira bedellerinin yükselmesi nedeniyle de 50 bin konutlu yeni bir şehir kurduklarını söyledi.

- "Destek doğrudan belediyelere yapılsın"

Şahin, mültecilere yönelik belediyelere uluslararası kuruluşlardan doğrudan destek gelmediğine, sivil toplum kuruluşları üzerinden destek verilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bunların da sağlık giderleri, personel giderleri ve kira fiyatları zaten gelen desteği yerine ulaştığı zaman yarıya düşürüyor. O zaman bizim yeni dönemde mutlaka bu işin bedelini ödeyen, çilesini çeken yerel yönetimlerin direkt desteklenmesini her kademede söylüyoruz. Ve aslında en önemli şeyin de ben göçün bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Esas koruyucu önleyici tedbir; insanlar göç etmek zorunda kalmasın."

Şahin, savaşların bittiği, sosyal adaletin ve barışın sağlandığı yeni bir dünya düzenine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Kimyasal silahlarla halkını bombalayan liderlerin hala yerinde durduğuna ve büyük devletlerin de terör örgütlerini desteklediğine işaret eden Şahin, "Göçün temelinde, insanların, mutlu ve huzurlu yaşadığı bir ortamı sağlamak gerektiğine inanıyorum. Sürdürülebilirlikte artık bir yük paylaşımı istiyoruz. Suriye'de güvenli ortamın sağlanması ile gönüllü göçün teşvik edilmesinin, bugün itibarıyla çok daha önemli olduğunu ve uluslararası kamuoyunun bu konuda üstüne düşeni yapmasını bekliyoruz. Avrupa'nın huzuru için, Cenevre'nin mutluluğu için, Orta Doğu'daki Suriye'nin, çok daha hızlı çözüme ulaşması gerektiğini düşünüyorum."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:30
  1. BM
  2. Cenevre
  3. Fatma Şahin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Olur olmaz kaşıntılar
    1. Olur olmaz kaşıntılar
    2. Sulama kanalına uçan otomobilin..
    3. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem..
    4. New York borsası yükselişle açıldı
    5. Doğal yöntemlerle sivilcelerden..
    6. Toyota Corolla zirveyi bırakmıyor
    7. CHP İstanbul belediye başkan adayı 2019
    8. Eski belediye başkanı ve eşine..
    9. Ekrem İmamoğlu kimdir nerelidir kaç..
    10. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu..
    11. Validen öğrencilere ödüllü matematik..
    12. Böbürlenme padişahım!
    13. Kaymakam koruma altındaki su samurunu..
    14. "Aklını kiraya verenler ne dediğimi..
    15. Çalışan annelere öneriler
    16. Gaziantep'te 768 litre kaçak içki ele..
    17. Pazarda alışveriş yaparken kafasından..
    18. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    19. Özbekistan'dan transit geçişlere..
    20. Ayak kokusuna doğal çözümler
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...