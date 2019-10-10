Avusturya'da patlama meydana geldi! Çok sayıda yaralı var
Avusturya'daki Linz havaalanı yakınında bir patlama meydana geldiği bildirildi.10 Ekim 2019 Perşembe 12:26
Avusturya’nın Linz kentindeki havalimanı yakınlarında bir patlama meydana geldi. Avusturya polisi 5 kişinin yaralandığını açıklarken bunlar arasında 2 kişinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.Yetkililer patlamanın sebebi ile ilgili bir açıklama yapmadı.
Alman televizyon kanalı N-TV, Avusturya'daki Linz Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre 2 kişi ağır yaralandı.
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