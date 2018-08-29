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İngiltere'de Muhammed bin Selman'ın reklamlarına yasak

Reform adı altında ülkesini iyice rezil bir duruma düşüren Batı hayranı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, İngiltere’deki propaganda reklamlarına yasak geldi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:35
İngiltere'de Muhammed bin Selman'ın reklamlarına yasak

 yeniakit.com.tr  Kukla krallık Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın İngiltere’ye ziyareti sırasında, ülkede birçok reklam yayınlayarak propaganda faaliyetleri başlatmıştı. Reklamlarda hususi olarak bin Selman’ın övülmesi dikkat çekmişti. Suudi Arabistan’ın, ülkesindeki reform maskeli sapıklıkları öven reklamları, İngiltere’nin başkenti Londra’nın dört bir yanına asması tepki topladı. İngiliz şirket Ofcom, ülkesindeki TV kanallarında Suudi Arabistan reklamlarının çıkmasını yasakladı.

The Guardian'ın haberinde göre, Ofcom’dan yapılan açıklamada, Riyad’ın İngiliz kamuoyunu etkilemeye çalıştığı ve İngiltere’nin TV ve radyo istasyonlarında ücretli siyasi reklamlara yönelik yasakları ihlal ettiği belirtildi.

REKLAMIN İÇERİĞİ

Suudi Arabistan’ın rezilliklerini reform diye yutturmaya çalıştığı reklamda, “Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, ülkesindeki eğlence sektörüne yeni bir boyut kazandırdığı” ve “Suudi Arabistan’ın Birleşik Krallık ile olan ilişkisinin, ülkeye refah getirdiği” mantıkları işleniyordu.

SUUDİ ARABİSTAN’I DÜNYAYA AÇTI

İngiltere’nin başkenti Londra’nın dört bir yanına asılan reklamlarda, Muhammed bin Selman’ın fotoğrafı ve, “Suudi Arabistan’ı dünyaya açtı” yazısı, altta ise çeşitli mesajlar yer alıyordu.

Kaynak: yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:35
  1. Muhammed bin Selman
  2. Suudi Arabistan
  3. İngiltere
  4. Londra

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan43 dk önce
    Selman denen zavallı İngiltere ve amerikayaaçmadığı şey kalmadıki 90 yıldır bütün süllalesi İngilizkraliyet ailesine ve ABD nin çıkarlarınaçalışmıyormu?
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