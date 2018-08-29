İngiltere'de Muhammed bin Selman'ın reklamlarına yasak

yeniakit.com.tr Kukla krallık Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın İngiltere’ye ziyareti sırasında, ülkede birçok reklam yayınlayarak propaganda faaliyetleri başlatmıştı. Reklamlarda hususi olarak bin Selman’ın övülmesi dikkat çekmişti. Suudi Arabistan’ın, ülkesindeki reform maskeli sapıklıkları öven reklamları, İngiltere’nin başkenti Londra’nın dört bir yanına asması tepki topladı. İngiliz şirket Ofcom, ülkesindeki TV kanallarında Suudi Arabistan reklamlarının çıkmasını yasakladı.

The Guardian'ın haberinde göre, Ofcom’dan yapılan açıklamada, Riyad’ın İngiliz kamuoyunu etkilemeye çalıştığı ve İngiltere’nin TV ve radyo istasyonlarında ücretli siyasi reklamlara yönelik yasakları ihlal ettiği belirtildi.

REKLAMIN İÇERİĞİ

Suudi Arabistan’ın rezilliklerini reform diye yutturmaya çalıştığı reklamda, “Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, ülkesindeki eğlence sektörüne yeni bir boyut kazandırdığı” ve “Suudi Arabistan’ın Birleşik Krallık ile olan ilişkisinin, ülkeye refah getirdiği” mantıkları işleniyordu.

“SUUDİ ARABİSTAN’I DÜNYAYA AÇTI”

İngiltere’nin başkenti Londra’nın dört bir yanına asılan reklamlarda, Muhammed bin Selman’ın fotoğrafı ve, “Suudi Arabistan’ı dünyaya açtı” yazısı, altta ise çeşitli mesajlar yer alıyordu.

Kaynak: yeniakit.com.tr