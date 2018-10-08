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Avrupa'nın en pahalı ülkeleri belirlendi! İlk sırada...

Alman pazar araştırma ve istatistik kurumu Statista tarafından 30 Avrupa ülkesinde düzenlenen araştırmada Avrupa'nın en pahalı ülkesi İzlanda, en ucuz ülkesi ise Bulgaristan olarak belirlendi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:14
Avrupa'nın en pahalı ülkeleri belirlendi! İlk sırada...

Avrupa'da günlük tüketim malları üzerinden yapılan araştırmada 2000 ile 2017 yılları arasındaki fiyat artışları da yüzdelerle ortaya kondu. Araştırmaya göre Avrupa'nın en pahalı ülkesi olan İzlanda'da pahalılık oranı yüzde 171 olurken, İzlanda son 17 yılda yüzde 33.9 oranında pahalılaşma yaşanılan ülke oldu. Pahalılıkta İzlanda'yı yüzde 165,9 oranı ile İsviçre takip ederken, İsviçre'de son 17 yılda yüzde 29 oranında pahalılık artışı oluştu. En pahalı üçüncü Avrupa ülkesi yüzde 151,9 oranı ile Norveç, dördüncü sırada yüzde 141 ile Danimarka, beşinci sırada yüzde 141 oranı ile Lüksemburg oldu.

En ucuz ülkelerin başında yüzde 44 oranı ile Bulgaristan gelirken, ülkede son 17 yılda yüzde 12.5 oranında pahalılık oluştu. İkinci en uzun ülke yüzde 48.4 ile Romanya, yüzde 53.2 oranı ile Polonya, yüzde 58,5 oranı ile Macaristan ve yüzde 60,2 oranı ile Litvanya en ucuz ülkelerin ilk beş sırasında yer aldı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 15:14
  1. Avrupa
  2. En pahalı ülkeler

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