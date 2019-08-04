Avrupa'nın en büyük kupaları İstanbul Havlimanı'nda sergileniyor
İngiltere'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele öncesi Süper Kupa İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başlandı.04 Ağustos 2019 Pazar 14:26
İngiltere'nin Liverpool ile Chelsea takımları arasında 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşması öncesi kupa, İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başlandı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'yi karşı karşıya getirecek mücadeleyi kazanacak takıma verilecek kupa, 13 Ağustos öğle saatlerine kadar İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş katında yolcuların gösterimine sunulacak.
UEFA Süper Kupa'nın yanı sıra havalimanında UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kupaları da sergileniyor.
İstanbul'da ilk kez sergilenen Avrupa futbolunun 3 önemli kupası ile futbolseverler, hatıra fotoğrafı çektirebiliyor.
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