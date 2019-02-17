0553 313 94 23

Avrupa'nın en büyük fitness şirketi Türkiye pazarına giriyor

Metropol İstanbul'da 4 bin 414 metrekarelik alan kiralayan Alman McFIT, "John Reed Black Label" markasıyla nisan ayından sonra İstanbul'daki sporseverlere hizmet verecek

17 Şubat 2019 Pazar 11:33
Avrupa'nın en büyük fitness şirketi Türkiye pazarına giriyor
BERLİN (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Almanya ve Avrupa'nın en yaygın fitness merkezlerine sahip olan McFIT GmbH, "John Reed Black Label" markasıyla Türkiye pazarına giriyor. AA muhabirinin Alman şirketin yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ataşehir'deki Metropol İstanbul'da 4 bin 414 metrekarelik alan kiralayan McFIT, "John Reed Black Label" markasıyla yeni premium konseptte hizmet verecek.

Şirket, nisan ayından sonra Türkiye pazarına girecek.


- 7 ülkede 290 fitness merkezi bulunuyor


Avrupa'da 7 ülkede 290 fitness merkezi ile en yaygın spor merkezlerinden birine sahip olan McFIT'in, 1 milyon 700 bin üyesi bulunuyor.

Şirketin, John Reed Fitness Müzik Kulübü Almanya’da 18 merkezde hizmet verirken, Avusturya, İtalya, Macaristan ve Çekya’da da birer merkeze sahip.

Sauna ve SPA gibi farklı sağlıklı yaşam seçenekleri de sunan kulüp, bazı merkezlerde gastronomi hizmeti sunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:33
  1. fitnes
  2. İstanbul
  3. John Reed Black Label
  4. McFIT

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beykoz’da bir sitenin istinat duvarı yıkıldı. Olayda iki araç duvar altında kalırken, ölen ya da yaralanan olmadı.
    1. Beykoz’da bir sitenin istinat duvarı..
    2. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobil takla..
    3. Bataklığa saplanan atı itfaiye kurtardı
    4. Alex De Souza sessizliğini bozdu: Aziz..
    5. Güler: "Halkımızın ilgi ve teveccühü..
    6. İstikbal Mobilya Kayserispor’un 23 ve..
    7. Eşref Paşa’yı rahmetle anıyoruz
    8. Yerel seçimler öncesi son anket..
    9. Fenerbahçe'den son 28 sezonun en kötü..
    10. Afşın Yılmaz: "İttifakın birleştirici..
    11. Soğukta terk edilenat ve eşekler..
    12. Elazığ’da huzur uygulamasında aranan 9..
    13. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Orta..
    14. Ortaokul öğrencisi Songül Türkiye..
    15. Nargile kahvesi küle döndü
    16. Ertürk ve Oğuz inşaat sektörü..
    17. Şehit annesi: Erdoğan şehidimin emaneti!
    18. Göl manzaralı kayak merkezinde hafta..
    19. Altay’da bahar havası
    20. Sason’da kar yağışı nedeni ile kapanan..
    21. Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi..
    22. Melikgazi Belediyesi BESK Sözünü Tuttu
    23. CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir’de
    24. Merkezefendi OBM’den farkındalık..
    25. Büyükşehirden yarıyıl etkinliği
    26. Liseli gencin projesiyle cinayetler..
    27. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    28. Suriye’de Batı’nın tuzağına düşmeyelim
    29. Bahtiyar seçim çalışmalarına ‘hal’..
    30. ROSATOM, ’Radyasyon Teknolojileri..
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi