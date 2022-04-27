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Avrupa Avrupa'nın bu kışı çok sert geçecek! Gaz fiyatlarına büyük zam
Avrupa

Avrupa'nın bu kışı çok sert geçecek! Gaz fiyatlarına büyük zam

Avrupa ülkeler yüksek enflasyonla boğuşmaya devam ediyor. Enerji krizi tüm dünyada etkisini gösterirken doğalgaz fiyatlarına yüzde 13.3'lük zam geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 12:47:00 -
Avrupa'nın bu kışı çok sert geçecek! Gaz fiyatlarına büyük zam

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mayıs vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 125 avrodan açıldı.

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 09.28'te kapanışa göre yüzde 13,3 artarak megavatsaat başına 117 avroya yükseldi.

Doğal gaz fiyatlarındaki artışta, Rus enerji şirketi Gazprom'un bugünden itibaren Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını durduracağı bildirmesi etkili oldu.

Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'nın doğal gaz ödemelerini rubleyle yapmayacaklarını açıklamalarının ardından gaz akışını durdurdu.

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